Alors que les allées, venues et séjours des entraîneurs ont détourné l’attention des matchs de ce football universitaire samedi, il était impossible de ne pas remarquer ce qui se passait à Miami.

Dans ce qui était le seul match de ce week-end d’équipes classées à la fois dans le Top 25 de l’AP et dans le classement des éliminatoires de football universitaire, la 20e Caroline du Nord a battu de façon historique le 9e Hurricanes.

Les 62 points que les Tar Heels ont chutés à Miami sont les plus importants des Hurricanes depuis 1998 et les demi-offensifs de l’UNC Michael Carter et Javonte Williams combinés pour 544 verges au sol, un record majeur de football universitaire pour ses coéquipiers.

Manny Diaz l’a qualifié de coup de pied, mais pas si poliment. «Une performance humiliante, a-t-il ajouté.

Miami a passé une grande partie de la deuxième saison des Diaz en tant qu’entraîneur dans et autour du top 10 du classement. Une victoire contre la Caroline du Nord aurait pratiquement verrouillé une offre du Six Bowl du Nouvel An pour les Hurricanes. Cette saison ressemblait à un beau rebond pour le programme après le désordre d’une saison 2019 qui s’est terminée par une défaite par blanchissage contre Louisiana Tech dans l’Independence Bowl.

Les Hurricanes se sont sentis un peu frauduleux depuis qu’ils ont été expulsés par Clemson le 10 octobre. Miami n’était pas de retour, mais derrière le quart D’Eriq King, les Canes battaient les équipes qu’ils devaient battre. Le progrès.

Une défaite comme celle de samedi donne l’impression d’être limogé pour une défaite de 20 verges. Les fans de Miami ont bien dépassé le point d’être raisonnables sur leur programme autrefois génial et être un gars de la ville ne va pas racheter Diaz beaucoup de mou. Il ne va nulle part, mais il cherche probablement aussi à entrer dans sa troisième saison en essayant toujours de faire ses preuves.

Donnez du crédit à la Caroline du Nord, bien sûr. Cette infraction est l’une des meilleures du pays et les deux joueurs de demi offensifs seront probablement repêchés. Les Tar Heels ont eu des pertes déconcertantes contre la Virginie et l’État de Floride plus tôt cette saison, mais le déchirement des Hurricanes ouvre probablement la porte à une candidature à l’Orange Bowl en tant que représentant de la Conférence de la côte atlantique si les n ° 2 Notre Dame et n ° 4 Clemson se retrouvent tous les deux les éliminatoires.

Une énorme opportunité manquée pour les Hurricanes, qui ont réussi à faire passer une saison 9-2 comme une déception.

COACHING CAROUSEL

Le temps de Kevin Sumlin à l’Arizona s’est terminé sans surprise, Butch Jones est redevenu entraîneur-chef et le Texas a donné à Tom Herman une autre année pour redresser les Longhorns.

Cette longue saison régulière a fait chevaucher la saison idiote des entraîneurs embauchés et licenciés avec les dernières semaines de matchs.

Avec la période de signature anticipée qui commence mercredi, les écoles n’ont pas beaucoup de temps pour réfléchir à leurs prochains mouvements ou entreprendre une recherche.

Le sort de Sumlin a été scellé vendredi soir lorsque les Wildcats ont perdu 70-7 contre Arizona State. Cela n’a jamais fonctionné pour l’ancien entraîneur du Texas A&M à Tucson et il repart avec environ 7 millions de dollars en argent de rachat à ajouter aux 10 millions de dollars et à la monnaie qu’il a reçus d’A&M.

Attendez-vous à ce que les Wildcats cherchent des remplaçants dans l’Ouest. La saison d’évasion de San Jose State semble très bien chronométrée pour l’entraîneur des Spartans Brent Brennan, un ancien assistant diplômé de l’Arizona sous Dick Tomey.

Jones était l’un des trois entraîneurs en chef embauchés par les écoles du Groupe des cinq samedi, atterrissant dans un solide programme Sun Belt après avoir passé trois saisons à réadapter la réputation de Nick Saban pour d’anciens entraîneurs en chef de l’Alabama.

Le temps de Jones au Tennessee sera le meilleur souvenir pour sa peau mince, ses paroles ringardes et son manque de développement du joueur, mais son CV général est plutôt bon.

Il remplace Blake Anderson, parti pour l’État de l’Utah. Anderson a fait un travail solide à Jonesboro au fil des saisons, mais il était certainement temps pour un changement personnel et professionnel. Anderson a perdu sa femme, Wendy, l’année dernière après un long combat contre le cancer.

Le sud de l’Alabama a embauché le prometteur coordinateur défensif de l’Indiana, Kane Wommack, dans une recherche qui semblait ne se concentrer sur personne d’autre que lui depuis le début.

Mais la plus grande nouvelle aurait pu être le déménagement non effectué. Texas AD Chris Del Conte a publié une déclaration réitérant qu’Herman est l’entraîneur et disant à quel point l’école attendait avec impatience l’avenir tout en étant déçue des résultats de cette saison.

En termes simples, le Texas aurait besoin de plus de 20 millions de dollars pour se débarrasser d’Herman et de son personnel et sans remplacement de slam dunk comme, par exemple, le leadership d’Urban Meyer Longhorns ne faisait pas tourner la roue sur un autre entraîneur.

Il est difficile de blâmer le Texas. Herman a une fiche de 31-18 avec un seul match pour le titre Big 12 et une victoire contre l’Oklahoma. Mais penser que le prochain gars fera sûrement mieux est un vœu pieux.

Regardez où se trouve le Nebraska trois ans après le début du mandat de Scott Frost. Justin Fuente ressemblait parfaitement à Virginia Tech et quatre ans plus tard, cette relation est ténue.

Il n’y a pas de choses sûres, mais Herman a en fait fait mieux que certains des autres entraîneurs qui étaient censés l’être.

AUTOUR DU PAYS: La saison prochaine ne pourra pas arriver assez vite pour les fans de Géorgie. Les Bulldogs ont semblé transformés avec JT Daniels au quart-arrière et George Pickens à la réception des passes de l’ancien cinq étoiles. … Ball State a remporté la division Ouest de la Mid-American Conference, mais le jeu final du match a probablement donné aux fans des Cardinals des palpitations cardiaques et des souvenirs du groupe sur le terrain à Stanford-Cal. … Plus tôt dans la semaine, Pitt et Boston College ont annoncé qu’ils n’allaient pas participer à des matchs de bowling, permettant à leurs joueurs de renouer avec leurs familles après une longue saison en COVID-19[feminine protocole. On a l’impression que beaucoup d’équipes traînent jusqu’à la ligne d’arrivée. Le Minnesota manquait 33 joueurs contre le Nebraska. Vanderbilt n’avait que 18 boursiers disponibles contre le Tennessee. Cal a été contraint d’annuler son match contre l’État de Washington deux heures avant le coup d’envoi. Cette saison a été épuisante pour toutes les personnes impliquées.

