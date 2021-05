Miami Heat remporte une place en séries éliminatoires aux dépens des Celtics avec une victoire à Boston | Nouvelles de la NBA

Le Miami Heat a décroché une place en séries éliminatoires pour la quatrième fois au cours des six dernières saisons en battant l’hôte Boston Celtics 129-121 mardi soir.

Résultats NBA de mardi soir Denver Nuggets 117-112 Charlotte Hornets Minnesota Timberwolves 119-100 Pistons Detroit Miami Heat 129 à 121 Boston Celtics Los Angeles Clippers 115-96 Raptors de Toronto Brooklyn Nets 115-107 Chicago Bulls Philadelphia 76ers 94-103 Indiana Pacers Dallas Mavericks 104 – 133 Memphis Grizzlies Orlando Magic 102-114 Bucks de Milwaukee Phoenix Suns 116-122 Guerriers Golden State New York Knicks 99-101 Los Angeles Lakers (OT) Oklahoma City Thunder 106-122 Sacramento Kings

Miami (38-31) a gagné à Boston pour le deuxième match consécutif, reléguant pratiquement les Celtics (35-34) au tournoi de play-in de la NBA. Miami a une avance de trois matchs et détient le bris d’égalité face à face sur les Celtics, chaque équipe ayant trois matchs de saison régulière à jouer.

Le Heat, qui a battu les Celtics lors de la finale de la Conférence de l’Est 2020, a fait match nul avec Atlanta pour la cinquième place de la Conférence de l’Est. Les Hawks (38-31) tiennent le bris d’égalité face à face à Miami.

Tyler Herro a mené le Heat, qui a tiré 59,3% du terrain, avec 24 points et 11 rebonds. Duncan Robinson et Bam Adebayo ont marqué 22 chacun. Kendrick Nunn a contribué 18 points et Goran Dragic 17.

Miami était sans Jimmy Butler (sommet de l’équipe 26 lors de la victoire de dimanche) en seconde période après avoir été apparemment piqué dans les yeux après être entré en collision avec Smart juste avant la mi-temps.

Butler a terminé avec 13 points en 17 minutes.

Kemba Walker avait un sommet de la saison de 36 points pour mener les Celtics. Jayson Tatum a amassé 33 points, huit rebonds et six passes. Evan Fournier a récolté 20 points et huit passes, et Marcus Smart a marqué 10 points.

Caris LeVert a marqué 24 points et Domantas Sabonis a réussi un triple double avec 16 points, 15 passes et 13 rebonds pour mener l’hôte Indiana Pacers à une victoire de 103-94 contre les 76ers de Philadelphie.

Les Pacers (33-36) ont décroché une place dans le tournoi Play-In de la Conférence de l’Est avec leur deuxième victoire consécutive couplée à la défaite des Chicago Bulls face aux Brooklyn Nets.

Les Sixers (47-22), qui n’avaient pas de centre étoile Joel Embiid en raison d’une maladie non liée au COVID-19, ont vu leur séquence de huit victoires consécutives de huit matchs interrompue et n’ont pas pu assurer la tête de série dans l’Est.

L’Indiana, qui occupe la neuvième place à l’Est, a également augmenté son avance à un match contre les Washington Wizards, 10e place, alors que les équipes se disputent l’avantage sur le terrain si elles devaient jouer dans le match 9-10 du tour Play-In. .

Tobias Harris a marqué un sommet de 27 points pour Philadelphie, qui mène Brooklyn par deux matchs avec trois à jouer.

Doug McDermott a également récolté 20 points tandis que Justin Holiday a totalisé 16 points et cinq rebonds. TJ McConnell a ajouté 10 points et six rebonds.

Ben Simmons a terminé avec 20 points, huit rebonds et sept passes tandis que la recrue Tyrese Maxey avait 11 points et Seth Curry a terminé avec 10.

Kevin Durant a récolté 21 points et huit passes pour mener huit joueurs à deux chiffres alors que les Brooklyn Nets en visite n’ont jamais été à la traîne et ont enregistré une victoire de 115-107 sur les Chicago Bulls, dont la quête d’une place de Play-In a pris un franc succès.

Joe Harris a ajouté 17 pour Brooklyn (45-24), qui a remporté sa deuxième consécutive mais a également perdu Kyrie Irving à cause d’une contusion faciale au début du troisième quart.

Irving a été blessé lorsque le centre de Chicago Nikola Vucevic lui a donné un coup de coude au visage alors qu’ils tentaient de rebondir sous la jante.

Bruce Brown a réussi 15 et 10 rebonds tout en portant un masque protecteur après avoir subi une fracture nasale à l’entraînement lundi. Jeff Green a contribué 14 tandis qu’Irving et Blake Griffin ont terminé avec 13 chacun alors que les Nets ont tiré 47,2% et distribué 32 passes décisives.

Brooklyn a mené par pas moins de 19 et a survécu à une tentative de retour au quatrième quart quand ils ont été incapables de contenir Zach LaVine, qui a mené tous les buteurs avec 41 points.

Chicago (29-40) n’a pas pu gagner son quatrième match consécutif et a perdu trois matchs derrière les Wizards de Washington pour la dernière place pour les play-in.

LaVine a tourné 15 sur 27 mais n’a eu que peu d’aide. Coby White a ajouté 16 mais était 6 sur 17 du sol et Vucevic a été tenu à 12 points sur 5 des 18 tirs alors que les Bulls ont tiré 40,6%.

Giannis Antetokounmpo a enregistré 27 points, 12 rebonds, cinq passes et trois interceptions pour mener les Milwaukee Bucks à une victoire de 114-102 sur le visiteur Orlando Magic.

Donte DiVincenzo a marqué 19 points alors que les Bucks (44-25) ont gagné pour la sixième fois au cours des sept derniers matchs. Brook Lopez a ajouté 17 points et Jrue Holiday en avait 15 pour Milwaukee.

Les Bucks restent à un match derrière les Brooklyn Nets pour la deuxième place de la Conférence Est avec trois matchs à jouer.

Cole Anthony a marqué 18 points et Moritz Wagner a inscrit 17 points et un meilleur de la saison 13 rebonds pour Orlando (21-48), qui a perdu quatre matchs consécutifs et 17 de ses 21 derniers.

Les Timberwolves du Minnesota ont mené le fil des Pistons de Detroit à fil, mis en évidence par une course de 18-0 au deuxième quart qui leur a donné une avance confortable pour une grande partie d’une victoire éclatante de 119-100 à Detroit.

Anthony Edwards a poursuivi sa course pour le titre de recrue de l’année 2020-21 NBA avec 22 points pour le Minnesota (22-47), qui a remporté sa deuxième consécutive et sa sixième dans les neuf derniers.

Karl-Anthony Towns a marqué 28 points, un sommet du match, dont neuf dans les six premières minutes du match pour donner le ton.

D’Angelo Russell a marqué 15 points et a distribué 10 passes décisives pour le Minnesota, tandis que Ricky Rubio a ajouté 19 points sur 8 tirs sur 14 depuis le sol.

Saddiq Bey a prolongé son record de recrue NBA pour la plupart des matchs en faisant au moins cinq 3 points à 13, passant de 5 sur 8 en route à 21 points.

Saben Lee est sorti du banc pour 22 points sur un tir de 7 en 9 depuis le sol et 8 sur 8 depuis la ligne des lancers francs. Josh Jackson a enregistré 11 points, Killian Hayes a terminé avec 13 points, six rebonds, sept passes et Sekou Doumbouya a affiché 12 points et huit rebonds.