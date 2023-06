Miami Heat Rally pour battre les Denver Nuggets 111-108, niveau des finales NBA à 1-1

Les Miami Heat ont infligé aux Denver Nuggets leur première défaite à domicile des séries éliminatoires dimanche, bondissant au quatrième quart pour une victoire de 111-108 qui a égalisé la finale de la NBA à un match chacun.

Gabe Vincent a marqué 23 points et Jimmy Butler et Bam Adebayo ont marqué 21 points chacun pour Miami, qui a résisté à une performance de 41 points de la star des Nuggets Nikola Jokic pour obtenir la scission à Denver et donner un nouveau souffle à la campagne de championnat.

Dans un jeu de changements d’élan oscillants, le Heat a eu le dernier mot, se ralliant à un déficit de 15 points en première mi-temps et battant les Nuggets 36-25 dans la dernière période alors qu’ils réduisaient au silence la foule de 19 537 personnes à Ball Arena.

Adebayo l’a scellé avec une paire de lancers francs avec 48,3 secondes restantes.

« Nous savons que nous devons le faire du côté défensif », a déclaré Adebayo à propos de la concentration de Miami au quatrième quart. « C’est la chose la plus importante pour nous. Nous devons le faire de ce côté parce que nous savons que nous pouvons marquer, tous les cinq des gars en qui nous croyons. Donc, la chose la plus importante pour nous était d’obtenir des arrêts.

Denver a eu une dernière chance de égaliser, mais Jamal Murray a raté un trois points.

« C’était un bon look, ça n’a tout simplement pas baissé », a déclaré Murray, qui a marqué 18 points et distribué 10 passes décisives.

Miami, qui a disputé deux matchs de qualification et tente de devenir la première équipe classée huitième à remporter le titre, accueille le troisième match de la série des sept meilleurs mercredi.

« Nous en avons vidé un sur leur terrain, il est donc temps de revenir au 305 », a déclaré Adebayo en faisant référence à l’indicatif régional de Miami.

Miami, qui a été dominé lors d’une défaite dans le premier match, a juré d’intensifier et ils ont commencé fort, menant par 11 avec moins de cinq minutes à jouer au premier quart.

Les Nuggets ont riposté et ont augmenté de 15 points au deuxième quart pour prendre une avance de 57-51 à la mi-temps.

Mais l’entraîneur des Nuggets, Michael Malone, a dénoncé le manque d’effort de son équipe.

« C’est la finale de la NBA, nous parlons d’effort ; c’est une énorme préoccupation pour moi », a déclaré Malone. « Ce soir, la formation de départ pour commencer le match, c’était 10-2 Miami. Au début du troisième quart-temps, ils ont marqué 11 points en deux minutes et 10 secondes.

«Nous avions des gars là-bas qui étaient juste, qu’ils se sentent désolés pour eux-mêmes de ne pas faire de tirs ou qu’ils pensent qu’ils peuvent simplement l’activer ou le désactiver, ce n’est pas la pré-saison, ce n’est pas la saison régulière.

« C’est la finale de la NBA. Pour moi, c’est vraiment, vraiment perplexe, décevant. »

Certes, le revirement de Denver au deuxième trimestre doit beaucoup à leur banc, qui a devancé les réserves de Miami 25-5 en première mi-temps.

Mais c’est Jokic, double joueur le plus utile de la NBA, qui s’est imposé en troisième, marquant 18 points dans la période.

Jokic terminerait avec 11 rebonds mais n’a distribué que quatre passes décisives et a craché cinq revirements alors que les ajustements de Miami limitaient son efficacité en tant que facilitateur.

« Nous avons eu beaucoup de malentendus et de malentendus », a déclaré Jokic. « Vous avez juste besoin de savoir où être ou quoi faire ou quelle est la couverture ou quoi que ce soit. »

– Moments de vérité –

Miami a égalé à 66-66 à mi-chemin du troisième mais n’a pas réussi à revenir devant et traîné par huit, 83-75 après que Denver ait clôturé le troisième sur une course de 6-0.

Mais le Heat a ouvert le quatrième sur une séquence de 15-2, prenant la tête pour la première fois depuis le premier quart sur le trois points de Vincent avec 10:10 à jouer et ne traînant plus jamais.

Après une démonstration de tir décevante lors du premier match, le Heat s’est connecté dimanche 17 sur 35 au-delà de l’arc.

Max Strus, qui n’a pas marqué de panier lors du premier match, a mené tous les buteurs en première mi-temps avec 14 points.

Ils ont réussi 11 de leurs 16 tentatives au quatrième quart, dont cinq sur neuf à trois points.

« Au cours du quatrième quart-temps, nos gars adorent concourir », a déclaré l’entraîneur du Heat Erik Spoelstra. « Ils adorent se mettre en avant dans ces moments de vérité.

« Heureusement, nous avons pu faire beaucoup de gros jeux défensifs dans la dernière ligne droite, puis nous avons obtenu beaucoup de contributions, dont vous aurez besoin contre une équipe comme celle-ci. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)