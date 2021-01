Miami Heat, le match des Boston Celtics était incertain. «  Je ne pensais pas que nous jouions  », a déclaré l’entraîneur des Celtics Brad Stevens

Les joueurs du Miami Heat et des Boston Celtics ont décidé de jouer mercredi soir après une réunion d’avant-match pour discuter des événements des deux derniers jours – la décision selon laquelle un policier de Kenosha, dans le Wisconsin, ne fera pas face à des accusations criminelles pour le meurtre de Jacob Blake et l’émeute pro-Trump au Capitole américain.

L’entraîneur des Celtics, Brad Stevens, a reconnu plus tard qu’il ne pensait pas que le match serait joué. «Pour être honnête à 30 minutes (avant le pourboire), je ne pensais pas que nous jouions», dit-il. «Ensuite, les entraîneurs ont quitté la salle et les joueurs ont parlé et ont choisi de jouer.

«Si nos gars choisissaient de ne pas jouer ce soir, ils avaient le soutien total de mon équipe, de moi-même et de notre organisation.»

Les joueurs des deux équipes ont publié une déclaration commune juste avant la dénonciation. « 2021 est une nouvelle année, mais certaines choses n’ont pas changé », indique le communiqué. «Nous jouons le match de ce soir le cœur lourd après la décision d’hier à Kenosha, et sachant que les manifestants dans la capitale de notre pays sont traités différemment par les dirigeants politiques en fonction de quel côté de certaines questions ils se trouvent. La différence radicale entre la façon dont les manifestants ont été traités au printemps et l’été dernier et les encouragements donnés aux manifestants d’aujourd’hui qui ont agi illégalement montre tout simplement combien de travail nous avons à faire.

«Nous avons décidé de jouer le match de ce soir pour essayer d’apporter de la joie dans la vie des gens. Mais nous ne devons pas oublier les injustices dans notre société, et nous continuerons d’utiliser nos voix et notre plate-forme pour mettre en lumière ces problèmes et faire tout ce que nous pouvons pour travailler pour une Amérique plus équitable et juste.

La déclaration s’est terminée: « #BLACKLIVESSTILLMATTER »

En outre, la plupart des joueurs des deux équipes se sont agenouillés pour l’hymne national – la première fois cette saison après que presque tous les matchs de la bulle NBA reprennent dans la région d’Orlando. Meyers Leonard de Miami s’est tenu debout, comme il l’a fait dans la bulle.

Les joueurs se sont rencontrés dans les vestiaires avant le match, a déclaré une personne familière avec la situation à USA TODAY Sports. La personne a demandé l’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à parler publiquement.

Le match Heat-Celtics sur ESPN était la première rencontre de la saison entre les deux finalistes de la Conférence Est.

En août, le tournage de Blake a stoppé la reprise de la NBA. Les Milwaukee Bucks ont décidé de ne pas disputer leur match éliminatoire contre les Orlando Magic. La ligue a reporté les matchs de trois jours alors que les joueurs envisageaient de reprendre la saison.