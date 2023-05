Miami Heat établit une avance de 2-0 sur les Celtics de Boston lors de la finale de la Conférence Est

Jimmy Butler a mené une riposte au quatrième quart alors que le Miami Heat a assommé les Celtics de Boston 111-105 pour prendre une avance de 2-0 dans leur série finale de la NBA Eastern Conference vendredi.

Le talisman de Miami Butler a terminé avec 27 points alors que les huitièmes têtes de série ont remporté une deuxième victoire consécutive au TD Garden de Boston pour laisser les Celtics avec une montagne à gravir s’ils veulent atteindre la finale de la NBA.

A LIRE AUSSI | Autour du monde: les champions de Barcelone accueillent la Real Sociedad et Arsenal se rendent à Nottingham

Miami avait traîné de 11 points au début du quatrième quart et les Celtics menaient jusqu’à neuf avec moins de sept minutes de la dernière période restante.

Mais Butler a mené une course sensationnelle 20-9 à Miami dans les dernières minutes du quatrième quart qui a bouleversé le match et a laissé son équipe à seulement deux victoires du retour en finale de la NBA alors que la meilleure des sept séries se dirige vers Miami. pour les jeux trois et quatre.

« Nous avons des chiens, et j’adore ça, j’aime chaque instant », a déclaré un majordome ravi lors d’une interview sur le terrain après la victoire à Miami.

« Les gars n’abandonnent jamais, les gars n’abandonnent jamais, nous adorons jouer les uns avec les autres – nous avons tellement de foi et de confiance les uns envers les autres. »

Neuf des 27 points de Butler sont survenus au cours du rallye du quatrième trimestre, la star de Miami semblant enflammée après un échange de colère nez à nez avec Grant Williams de Boston au milieu du quatrième trimestre.

À ce stade du match, Boston menait 96-89, mais Miami a lancé une course tardive dévastatrice qui a transformé la compétition de manière décisive en faveur du Heat.

« Juste une compétition saine, et j’adore ça », a déclaré Butler après son échange avec Williams.

« Je suis toujours là pour concourir, j’aime parler parfois, tant que nous obtenons la victoire, je suis bon avec ça. »

Butler a reçu le soutien offensif de Caleb Martin, avec 25 points sur le banc, tandis que Bam Adebayo a livré un autre effort complet avec 22 points, 16 rebonds et neuf passes.

Duncan Robinson a ajouté 15 points depuis le banc, dont trois à trois points.

Un Boston sous le choc, quant à lui, a réfléchi à une autre défaite fracassante à domicile malgré les 34 points de Jayson Tatum.

Jaylen Brown a terminé avec 16 points mais a eu une soirée de tir capricieuse, ne faisant que sept des 23 sur le terrain, tandis que Robert Williams III et Malcolm Brogdon avaient 13 points chacun.

L’entraîneur de Boston, Joe Mazzulla, a imputé l’indiscipline et la fragilité mentale à la défaite de son équipe.

« Cela se résume aux détails et aux marges », a déclaré Mazzulla.

« C’est une série de discipline et d’état d’esprit. Et il y a eu des moments tout au long du match où nous n’étions pas l’équipe la plus disciplinée. »

A LIRE AUSSI | Simona Halep accusée d’une deuxième infraction de dopage pour irrégularités dans le passeport biologique

Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait que l’effondrement tardif de Boston était « mental », Mazzulla a accepté.

« C’est mental du point de vue de qui peut faire les bons jeux au bon moment, qui peut faire les jeux simples, qui peut gagner ces détails et ces marges », a déclaré Mazzulla. « Alors, oui, c’est définitivement mental. »

Le troisième match a lieu à Miami dimanche.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Presse associée)