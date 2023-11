Miami Heat apporte des renforts suite à la blessure de Tyler Herro

Alors que Tyler Herro devrait être absent pendant un certain temps, le Miami Heat a fait venir des renforts.

Le Heat ramène Jamal Cain, Cole Swider et Nikola Jovic pour le match de samedi à Atlanta. Ces décisions font suite à la mise à l’écart de Tyler Herro. -Ira Winderman (@IraHeatBeat) 10 novembre 2023

Jamal Cain et Nikola Jovic étaient tous deux aux prises avec des maladies, tandis que Cole Swider faisait partie de la Sioux Falls Skyforce, la filiale du Heat en G League, dans le cadre de son contrat bidirectionnel.

Cain et Jovic ont tous deux participé à deux matchs jusqu’à présent cette saison, et Swider n’a vu l’action que dans un seul match. Cain, qui est également sous contrat à double sens, enregistre 4,0 points, 3,0 rebonds et 1,5 interceptions par match. Jovic affiche une moyenne de 6,5 points, 7,5 rebonds et 2,0 passes décisives par match.

Le grand homme serbe a réalisé une solide performance contre le Timberwolves du Minnesota plus tôt cette saison, puisqu’il a enregistré huit points, 11 rebonds et quatre passes décisives en un peu plus de 21 minutes de jeu.

De nombreux fans lui réclament plus de temps de jeu après un été qui l’a vu aider la Serbie à remporter l’argent à la Coupe du Monde FIBA ​​2023.

Bien que Jovic soit un attaquant puissant, il possède des compétences semblables à celles d’un garde. Cependant, il ne semble pas être un candidat probable pour remplacer Herro dans la formation de départ du Heat.

Cain et Swider semblent être des candidats moins susceptibles de rejoindre la formation de départ. Cela ne veut pas dire qu’aucun d’eux n’est capable d’aider le Heat à gagner des matchs, mais d’autres joueurs pourraient être mieux adaptés pour le poste de titulaire.

Peut-être que l’acquisition hors saison, Josh Richardson, intensifiera ses efforts et deviendra le cinquième partant. Il n’a pas réussi à se débarrasser de la rouille d’une blessure de pré-saison et affiche une moyenne de 5,0 points, 2,2 rebonds et 2,4 passes décisives par match tout en tirant à seulement 30,3 pour cent du terrain et 18,8 pour cent en profondeur.

Compte tenu des capacités limitées de Richardson au centre-ville cette saison, Duncan Robinson pourrait être le favori pour prendre la place de Herro.

Robinson semble revenir à son ancien moi cette saison, puisqu’il affiche une moyenne de 11,4 points et 2,0 passes décisives par match tout en réalisant 37,7 % de ses tentatives à 3 points. C’est encore loin de sa note record en carrière de 44,6% lorsqu’il a fait irruption sur la scène lors de la saison 2019-2020, mais son jeu cette saison a été un développement encourageant pour Miami.

Les fans sauront bientôt qui occupe la place de départ disponible, alors que les Heat sont sur le point d’affronter le Faucons d’Atlanta sur la route samedi soir.