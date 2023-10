Miami échappe à la victoire alors que Georgia Tech étourdit Canes n ° 17 avec un TD de 44 verges à la dernière seconde

Georgia Tech a battu le n°17 ​​Miami 23-20 samedi soir grâce à une improbable passe de touché de dernière seconde. À 10 secondes de la fin, le quart-arrière des Yellow Jackets Haynes King a tiré un coup de fusil de chasse sur la ligne des 44 verges de Miami. Ses lectures initiales n’étaient pas ouvertes, alors il se précipita vers sa droite. Au même moment, le receveur large Christian Leary s’est dirigé vers la zone des buts. Leary a dépassé les arrières défensifs profonds de Miami et King a laissé le ballon voler.

Leary l’a rattrapé dans la foulée autour de la ligne des 10 mètres sans défenseur près de lui. Il s’est glissé dans la zone des buts pour donner à Georgia Tech son avance décisive 23-20. Au lieu de risquer un point supplémentaire bloqué, les Yellow Jackets ont mis le ballon à genoux lors de la tentative de point supplémentaire. Miami a récupéré le ballon avec deux secondes, mais la défense de Georgia Tech a tenu.

Ce qui est peut-être encore plus improbable que le touché, c’est la façon dont Georgia Tech a été en mesure de gagner le match. Miami avait le ballon et menait 20-17, avec moins d’une minute au compteur. Georgia Tech n’avait plus de temps mort.

Au lieu de mettre le ballon à genoux, l’entraîneur de Miami, Mario Cristobal, a organisé de manière déconcertante un jeu de course sur les troisième et 10 depuis la ligne des 30 verges de Georgia Tech. Le porteur de ballon Don Chaney Jr. a échappé le ballon et Georgia Tech a récupéré, un jeu qui a résisté après examen officiel.

« À la fin du match, j’ai eu la chance de le ranger et j’aurais dû leur dire de prendre un temps mort sur-le-champ »,

Cristobal a déclaré après le match. « Recalibrez-vous et mettez-vous à genoux. Nous leur avons donc donné une chance et ils en ont profité et ont marqué. »

À noter, pratiquement la même chose s’est produite à Cristobal lorsqu’il était entraîneur de l’Oregon vers la fin d’une défaite en prolongation en 2018 contre Stanford.

King a complété une passe de 30 verges à Malik Rutherford lors de l’entraînement qui a suivi pour préparer ce qui est devenu la passe de touché gagnante.