Miami Dolphins 31-34 Buffalo Bills: Josh Allen lance trois touchés alors que les Bills atteignent la ronde divisionnaire en séries éliminatoires de la NFL | Nouvelles de la NFL

Faits saillants de l’affrontement des Miami Dolphins avec les Buffalo Bills dans le jeu Super Wild Card

Josh Allen a lancé trois passes de touché et la défense de Buffalo a tenu bon au quatrième quart alors que les Bills battaient les Dolphins de Miami 34-31 lors de l’affrontement de l’AFC Wild Card dimanche.

Histoire du jeu

Les Bills, deuxième tête de série, ont forcé les Dolphins à un quatrième et un près du milieu de terrain tard dans le match avant que Miami ne prenne trop de temps pour se rendre sur la ligne de mêlée pour casser le ballon, provoquant une pénalité de retard de jeu après quoi la passe de Skylar Thompson a été brisé par Kaiir Elam en quatrième et sixième.

Le porteur de ballon de Buffalo Devin Singletary a ensuite atteint la ligne pour déplacer les chaînes en troisième et septième et glacer la victoire, organisant un match à domicile de la ronde de division le week-end prochain.

Allen est allé 23 en 39 passes pour 352 verges et a eu trois cadeaux au total, tandis que Stefon Diggs a capté sept passes pour 114 verges, et Gabe Davis avait six en 113 et un touché.

Le quart-arrière recrue Thompson, partant pour Miami à la place des blessés Tua Tagovailoa et Teddy Bridgewater, a terminé 18 en 45 pour 220 verges, un touché et deux interceptions.

Le quart-arrière des Buffalo Bills, Josh Allen, a déclaré que l'équipe devait s'améliorer lors de son prochain match après avoir battu les Dolphins de Miami dans un match serré de Super Wild Card.

Les Bills menaient 17-3 au cours du deuxième quart, mais deux interceptions et un échappé perdu d’Allen ont permis aux Dolphins de prendre les devants peu après la mi-temps.

La première mi-temps avait vu Xavien Howard effectuer une interception du bout des doigts sur une passe en profondeur avant de la renvoyer à 49 verges dans le territoire de Buffalo, Miami convertissant un quatrième essai pour préparer le panier de 48 verges de Jason Sanders avec 2,15 à jouer.

Miami a ensuite forcé un trois-and-out et Cedrick Wilson Jr a renvoyé le botté de dégagement à 50 mètres pour préparer le troisième panier de Sanders de la journée, cette fois à partir de 37 mètres avec 1:15 au compteur.

Allen a ciblé Cole Beasley lors de l’entraînement qui a suivi uniquement pour que le ballon rebondisse sur ses mains et dans celles de Jevon Holland, qui l’a renvoyé 29 mètres au Buffalo 18.

Les Buffalo Bills prennent un départ parfait alors qu'Allen va profondément à Stefon Diggs avant que Dawson Knox ne s'accroche à la passe pour un touché sensationnel

Thompson a trouvé Mike Gesicki pour un touché de sept verges avant de compléter une autre passe à Hill pour la conversion en deux points.

Avec 33 secondes à perdre, les Bills ont conduit vers le bas et Diggs a semblé effectuer un touché sur le côté gauche de la zone des buts, mais il n’avait pas le contrôle total avant de sortir des limites et les officiels ne l’ont pas examiné.

La mi-temps mouvementée s’est terminée avec un placement de 39 verges de Bass pour une avance de 20-17 à Buffalo.

Lors du premier jeu offensif de Buffalo en seconde mi-temps, Eric Rowe a lancé un blitz sur Allen et a lâché le ballon. Zach Sieler a réagi le premier pour le renvoyer de cinq mètres pour un touché pour la première avance de Miami à 24-20.

Les Dolphins de Miami prennent une avance époustouflante dans leur match Wild Card avec les Buffalo Bills après qu'Allen ait été dépouillé du ballon, laissant Zach Sieler récupérer et marquer

Après qu’Elam ait intercepté une passe de Thompson, Buffalo a profité du touché de six verges de Beasley. Le point supplémentaire a fait 27-24 Bills avec 5:18 à faire dans le troisième.

Davis a ajouté une prise de 23 verges dans le coin arrière gauche de la zone des buts pour restaurer l’avance à deux chiffres des Bills à 34-24 avec 2:07 à faire dans le troisième.

Les Dolphins ont parcouru 75 verges lors de leur prochain entraînement, et Wilson a marqué d’un mètre pour réduire le déficit à trois avec 10:53 à jouer, mais ils n’ont pas pu se rapprocher.

Résumé de la notation

Résumé de la notation PREMIER QUART Dauphins 0-7 factures Josh Allen passe TD de six verges à Dawson Knox (point supplémentaire) Dauphins 0-14 factures James Cook TD de six verges au sol (point supplémentaire) DEUXIÈME QUARTIER Dauphins 0-17 factures But sur le terrain de 33 verges de Tyler Bass Dauphins 3-17 factures But sur le terrain de 40 verges de Jason Sanders Dauphins 6-17 factures Jason Sanders panier de 48 verges Dauphins 9-17 factures Jason Sanders panier de 37 verges Dauphins 17-17 factures Skylar Thompson passe TD de sept verges à Mike Gesicki (conversion en deux points en Tyreek Hill) Dauphins 17-20 billets But sur le terrain de 39 verges de Tyler Bass TROISIÈME QUART Dauphins 24-17 factures Zach Sieler retour d’échappé de cinq verges TD (point supplémentaire) Dauphins 24-27 factures Josh Allen passe TD de six verges à Cole Beasley (point supplémentaire) Dauphins 24-34 factures Josh Allen passe TD de 23 verges à Gabe Davis (point supplémentaire) QUATRIÈME TRIMESTRE Dauphins 31-34 Factures Jeff Wilson Jr TD d’un mètre au sol (point supplémentaire)

Leaders des statistiques

dauphins

Dépassement : Skylar Thompson, 18/45, 220 verges, 1 TD, 2 INT

Rushing: Jeff Wilson Jr, 10 courses, 23 yards, 1 TD

Réception : Tyreek Hill, 7 attrapés, 69 verges

Factures

Dépassement : Josh Allen, 23/39, 352 yards, 3 TDs, 2 INTs

Rushing: Devin Singletary, 10 courses, 48 ​​verges

Réception : Stefon Diggs, 7 attrapés, 114 verges

Et après?

Les Bills poursuivent leur saison le week-end prochain lorsqu’ils affronteront les Bengals de Cincinnati ou les Jaguars de Jacksonville lors de la ronde divisionnaire de l’AFC.

