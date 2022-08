Miami demande aux gens de vendre leurs armes à cause du conflit en Ukraine

Le programme de rachat “Guns 4 Ukraine” propose des cartes cadeaux en échange d’armes à feu

La ville de Miami offre des cartes-cadeaux aux personnes qui vendent leurs armes à feu personnelles à envoyer en Ukraine. Plusieurs événements de rachat de ce type ont déjà eu lieu dans la ville tout au long de l’été, dont le dernier a eu lieu samedi dernier.

Selon un dépliant publié sur le compte Twitter du gouvernement local, ceux qui participent au programme de rachat « Guns 4 Ukraine » peuvent s’attendre à recevoir une carte-cadeau de 50 $ pour la soumission d’une arme de poing, 100 $ pour un fusil de chasse ou une carabine, et jusqu’à 150 $ pour une fusil de grande puissance comme un AR-15 ou un AK-47.

Les armes à feu artisanales ou de type réplique, ainsi que les pistolets BB ou airsoft, ne sont pas éligibles pour une carte-cadeau, mais peuvent toujours être remises “pour la sécurité publique”. Le but du programme n’est pas seulement d’aider l’Ukraine mais aussi d’aider à retirer les armes des rues de Miami, selon les responsables de la ville.

Notre programme de rachat d’armes se poursuit le samedi 27 août de 10h00 à 14h00 au Belafonte Tacolcy Center. Toutes les armes récupérées seront envoyées à #Ukraine pendant que nous aidons à retirer les armes de nos rues. #rachat #safestreets pic.twitter.com/PLdPBIHJ3f – Ville de Miami (@CityofMiami) 25 août 2022

Lors des précédents événements «Guns 4 Ukraine» qui se sont tenus fin juin et juillet, la police de Miami a affirmé avoir récupéré 167 fusils d’assaut et armes de poing, ce que le commissaire de la ville, Ken Russell, a décrit comme un “effort sans précédent” pour aider les Ukrainiens “en leur temps de besoin” et aussi pour retirer les armes des rues de la ville.

Aleksandr Markushyn, le maire de la ville d’Irpin dans la région de Kiev en Ukraine, a déclaré sur sa chaîne Telegram que ces 167 armes à feu avaient été envoyées à Irpin dans ce qui est “un précédent dans l’histoire du partenariat international entre l’Ukraine et les États-Unis”. Markushyn a déclaré que les armes seraient remises aux policiers d’Irpin et aux combattants de la défense territoriale.

Il a également été signalé que la ville de Miami fournirait également à la police d’Irpin des casques et des gilets pare-balles. Cela survient après que Miami a déclaré Irpin l’une de ses villes sœurs le mois dernier, ce qui, selon Russel, permet aux gouvernements municipaux de coordonner ces dons.

Certains détracteurs de l’initiative ont cependant fait valoir que les armes collectées dans le cadre de ces programmes de rachat ne répondraient probablement pas aux besoins des responsables ukrainiens, car Kiev continue d’exiger des armes plus sophistiquées, telles que des systèmes de roquettes avancés, des drones et des anti-missiles. avions et armes antichars.

Les États-Unis sont le plus grand fournisseur d’aide militaire à l’Ukraine depuis que la Russie a lancé son opération militaire dans le pays fin février. Plus tôt cette semaine, le président américain Joe Biden a annoncé un nouveau programme d’aide militaire de 2,98 milliards de dollars à Kiev, le plus important à ce jour.

La Russie a critiqué les livraisons d’armes par les États-Unis et ses alliés, arguant qu’elles ne font que prolonger le conflit et augmenter le risque d’une confrontation directe entre Moscou et l’OTAN.