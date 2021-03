La Commission de la ville de Miami Beach a voté à l’unanimité la prolongation de l’état d’urgence à South Beach jusqu’au 12 avril, après une autre nuit de fête sauvage, après que le gouverneur de Floride ait déclaré l’État une «oasis de liberté».

La commission a accordé au directeur municipal intérimaire Raul Aguila le pouvoir de prolonger les mesures restrictives jusqu’à trois semaines supplémentaires si nécessaire, à la suite d’une réunion d’urgence dimanche. Le couvre-feu d’urgence restera en place pour certaines parties de South Beach jusqu’à 6 heures du matin lundi, et prolongé comme les autorités le jugent opportun, tandis que la circulation restera également limitée sur les trois principales chaussées reliant la ville insulaire à Miami.

La ville de Miami Beach met à jour l’état d’urgence relatif à la période à fort impact – Les fermetures de la chaussée en direction est passent à 22 h et les services de livraison peuvent se poursuivre après minuit pic.twitter.com/wwqu2fxdkl – #MaskUpMiamiBeach (@MiamiBeachNews) 21 mars 2021

Après que la foule ait ignoré l’ordre de couvre-feu samedi soir, il a fallu plus de deux heures aux agents pour nettoyer la zone. À un moment donné, des agents du SWAT vêtus de gilets pare-balles ont même tiré des balles de gaz poivré pour briser la foule tapageuse, selon les médias locaux.

Des photos et des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ces dernières semaines montrent les plages de Miami remplies de monde pendant la journée et des milliers de briseurs de printemps entassés et dansant dans les rues la nuit.

Les autorités insistent sur le fait que les troubles vont au-delà des jeunes indisciplinés évacuant leur frustration après un an de verrouillage de Covid-19. Alors que les fêtes endémiques dégénèrent souvent en bagarres, bagarres et vandalisme, la police a signalé plus de 1000 arrestations, dont plus de 350 crimes, et saisi plus de 80 armes à feu depuis février.

REGARDER: Des foules de briseurs de printemps ont fui Ocean Drive à Miami Beach alors que la police est intervenue pour imposer un couvre-feu samedi. La police a tiré des boules de poivre, conduisant à un vidage chaotique de la zone, selon un journaliste local, tandis que les autorités déclarent l’état d’urgence pic.twitter.com/CdGgmyaO1c – Bloomberg Quicktake (@Quicktake) 21 mars 2021

« Ce n’est pas une foule typique de la semaine de relâche … Ce sont des individus qui viennent en ville … pour se livrer à l’anarchie et tout va bien à la fête, » Aguila a plaidé devant la commission.

Cela ressemblait à un concert de rock. Tout ce que vous pouviez voir était des gens mur à mur.

Après que les fêtards se soient rassemblés dans les rues pour bafouer les règles de distanciation sociale, la ville de Miami Beach a imposé un couvre-feu à 20 heures dans son quartier de divertissement le plus fréquenté, alors qu’elle tente de contrôler des hordes de vacanciers devenus indisciplinés ces derniers jours https: // t .co / ibshpLgOZq pic.twitter.com/UlBEjW0mJD – Reuters (@Reuters) 21 mars 2021

Des foules massives d’étudiants et d’autres vacanciers en vacances de printemps ont afflué en Floride ces dernières semaines, après que le gouverneur Ron DeSantis ait vanté le succès de son État à garder les entreprises et les écoles ouvertes pendant la pandémie tout en maintenant les taux de cas et de mortalité de Covid-19 quelque peu comparables à ceux des États avec des mesures de verrouillage strictes, comme la Californie.

Des agents en gilets pare-balles ont dispersé des balles de gaz poivré samedi pour dissoudre les groupes qui sont descendus par milliers sur la plage ensoleillée de South Beach, détruisant les restaurants et inondant les rues sans masques ni distanciation sociale malgré les restrictions du COVID-19. 👉 https://t.co/BAaRUJ1ruJ pic.twitter.com/0FCWxP5Klh – WBTV News (@WBTV_News) 21 mars 2021

«Bienvenue dans notre oasis de liberté!» DeSantis a déclaré lors de la convention CPAC le mois dernier, car non seulement il n’a pas imposé de mandat de masque à l’échelle de l’État, mais a également interdit aux villes et aux comtés de punir ceux qui bafouent les règlements ou refusent de porter un masque.

