Des policiers de Miami Beach se tiennent sur Ocean Drive de la ville pendant la saison de relâche de 2021. | Joe Raedle / Getty Images

Le maire de Miami Beach a déclaré que la ville était confrontée à «une confluence de circonstances difficiles».

Citant les foules, la violence et la pandémie de coronavirus en cours, les responsables de la ville de Miami Beach ont déclaré l’état d’urgence et ont décrété un couvre-feu pour les milliers de personnes qui se sont rassemblées dans la célèbre ville du parti pour les fêtes de relâche.

Le maire de Miami Beach, Dan Gelber, a publié l’ordonnance samedi, après plusieurs jours au cours desquels des fêtards se sont battus dans les rues et les restaurants de la destination populaire des vacances de printemps, et alors que des milliers de personnes se pressaient sur les plages et les lieux de la vie nocturne.

Gelber a déclaré à USA Today que la décision avait été causée par «une confluence de circonstances difficiles».

«C’est comme une triple menace: nous avons trop de gens, trop de gens qui veulent se déchaîner et nous avons le virus», a déclaré Gelber. «Cela pose vraiment un péril multiforme pour nous.»

Le couvre-feu sera en place pendant au moins 72 heures et obligera toutes les entreprises à fermer à 20 h. Cela crée également une «zone à fort impact» – une zone la plus touchée par le surpeuplement et les bagarres – dans laquelle plusieurs routes seront également fermées pendant la nuit. Le directeur par intérim de la ville de Miami Beach, Raul Aguila, a déclaré au Miami Herald qu’il recommandait de maintenir les règles en place jusqu’au 12 avril au moins.

L’ordonnance vient en plus de l’état d’urgence Covid-19 qui est en place dans la ville depuis un an, ainsi que d’un couvre-feu de minuit dans tout le comté.

« Au plus fort des vacances de printemps, nous sommes tout simplement submergés dans le quartier des divertissements », a déclaré Aguila lors d’une conférence de presse samedi. «Mes amis, ce n’est pas une décision facile à prendre, nous le faisons pour protéger la santé et la sécurité publiques.»

Alors que Miami Beach a pris ses propres précautions locales contre le coronavirus, le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a levé la plupart des restrictions dans tout l’État en septembre et limité la mesure dans laquelle les gouvernements locaux pourraient appliquer des restrictions plus strictes, y compris des mandats de masque et des verrouillages. En conséquence, la Floride a connu une activité beaucoup plus normale qu’ailleurs dans le pays, avec des entreprises et des écoles largement ouvertes.

Mais à Miami Beach, les responsables et les habitants disent que les dernières semaines ont apporté un nouveau niveau de chaos. Selon USA Today, la police locale a procédé à 163 arrestations en sept jours.

Selon les informations locales, le Clevelander Hotel, un lieu de fête populaire, fermera son restaurant et son bar pendant plusieurs jours après que des combats aient éclaté. La semaine dernière, 150 fêtards ont été arrêtés lors d’une fête qui a tourné en émeute au restaurant Kantina, selon NBC Miami. Et un employé du Social Club, un restaurant et un bar à côté du Clevelander, a décrit une «bousculade» qui a conduit à la saccage des biens.

« Le week-end dernier, il y a eu une bousculade très près de nous et des gens se sont répandus sur notre propriété, courant à l’intérieur, dans le restaurant, dans notre cuisine, dans notre hall », a déclaré Jessica Francos, vice-présidente des opérations pour Jesta Hotels, au Miami Herald. «Nous avons vu la situation devenir incontrôlable et hier, cela s’est reproduit.»

CNN a rapporté dimanche qu ‘«au moins une douzaine» de personnes avaient été arrêtées après le début du couvre-feu. Et le Daily Beast a rapporté que des équipes SWAT et du gaz poivré avaient été déployés pour interrompre les fêtes de rue samedi soir.

Quelques minutes avant le couvre-feu de 21 heures, un jeune homme a commencé à faire pleuvoir, puis la police a tiré des boules de poivre, créant une ruée. #miamibeachspringbreak en mission pour @thedailybeast pic.twitter.com/Fx3e4wGKaE – francisco alvarado (@thefrankness) 21 mars 2021

On craint que les festivités de la semaine de relâche aient un impact négatif sur la santé publique

La situation à Miami Beach se présente comme une nouvelle variante plus fatale de Covid-19, connue sous le nom de B.1.1.7, a commencé à émerger dans toute la Floride, où plus de 32000 résidents sont morts du virus.

Détecté pour la première fois au Royaume-Uni, B.1.1.7 est plus contagieux et, selon deux études récentes, plus mortel chez les personnes de plus de 30 ans.

Selon l’Orlando Sentinel, au moins 41 des 67 comtés de l’État ont été infectés par une souche mutée de Covid-19, et il y a eu des centaines de cas de variantes dans le sud de la Floride, dont au moins 129 à Miami-Dade. La plupart des 912 cas de variantes de l’état sont de la souche B.1.1.7, que le papier rapporte.

Selon le New York Times, la Floride pourrait avoir la part la plus dense de cas de B.1.1.7 aux États-Unis, environ 30% de tous les cas de coronavirus étant causés par cette souche. Cela n’a pas conduit à une augmentation du nombre total de nouveaux cas de coronavirus dans l’ensemble, note le Times.

« J’ai suivi de près la Floride, qui a la part la plus élevée de B.1.1.7. », A déclaré Caitlin Rivers, épidémiologiste à l’Université Johns Hopkins, au Times. «Le nombre de cas a atteint un plateau ces derniers jours, mais ne reprend pas. Plus nous pouvons tenir la ligne, plus nous avons de temps pour déployer des vaccins, qui protégeront les individus, en particulier ceux qui sont le plus à risque de maladie grave, et la transmission lente dans l’ensemble. »

Mais le Dr Anthony Fauci a averti que les plateaux dans les cas pourraient amener les gens à devenir complaisants, d’autant plus que le déploiement du vaccin a créé un nouvel optimisme chez de nombreux Américains.

« L’histoire nous a montré que lorsque vous avez ce plateau, c’est généralement le précurseur d’une autre poussée », a-t-il déclaré. Aujourd’hui, soulignant les récentes poussées en Europe qui ont conduit à de nouvelles ordonnances de verrouillage en France et en Pologne, et des restrictions plus strictes en Italie et en Hongrie.

«Si nous pouvons simplement nous accrocher un peu plus longtemps, plus les gens se font vacciner, moins il y a de chances qu’il y ait une poussée», a déclaré Fauci.

Vendredi, Fauci a déclaré lors d’un point de presse à la Maison Blanche que les vaccins existants semblent protéger les personnes contre la souche, mais a averti que les gens devaient encore appliquer des mesures d’évitement standard.

«La façon dont nous pouvons contrer [B.1.1.7], qui est une menace croissante dans notre pays, c’est faire deux choses: faire vacciner le plus de personnes le plus rapidement et le plus rapidement possible avec le vaccin dont nous savons qu’il fonctionne contre cette variante et, enfin, mettre en œuvre les mesures de santé publique qui nous parlons tout le temps … de masquage, de distanciation physique et d’éviter les environnements de congrégation, en particulier à l’intérieur », a-t-il déclaré.