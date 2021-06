Miami Beach déclare l’état d’urgence après l’effondrement meurtrier d’un immeuble alors que la recherche de survivants est toujours en cours

MIAMI Beach a déclaré l’état d’urgence dimanche après que l’effondrement meurtrier d’un immeuble d’appartements la semaine dernière a fait neuf morts alors que la recherche de survivants se poursuit.

Plus de 150 personnes sont toujours portées disparues après l’effondrement du condo Champlain Towers South à Surfside vers 1 h 30 jeudi matin dernier.

Neuf personnes sont décédées après l’effondrement de l’immeuble jeudi Crédit : Reuters

Il y a toujours plus de 150 personnes portées disparues Crédit : AFP

Les équipes de secours continuent de fouiller les décombres Crédit : Getty Images – Getty

La ville voisine de Miami Beach a déclaré dimanche son propre état d’urgence à la suite de déclarations similaires du comté de Miami-Dade et du gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Le président Joe Biden a également signé une déclaration d’urgence sur l’effondrement du bâtiment la semaine dernière et a ordonné une aide fédérale à la région.

La déclaration, qui a été signée par la directrice de la ville Alina T. Hudak, garantira que Miami Beach est récupéré pour une partie des coûts car il a soutenu les services d’urgence à Surfside.

Les sites et les rues locaux ont été utilisés comme zones de transit et centres de commandement, selon CBS Miami.

Quatre autres décès ont été confirmés dimanche Crédit : AP

Les familles attendent désespérément des réponses Crédit : AFP

Miami Beach peut désormais demander un financement fédéral pour les rembourser pour l’installation.

« Une partie importante de la mise en scène des efforts d’intervention d’urgence se déroule à Miami Beach, y compris l’utilisation des rues de la ville, des propriétés et d’autres installations pour les centres de commandement de recherche et de sauvetage », ont déclaré des responsables de Miami Beach dans un communiqué. posté sur Twitter.

« En raison de la proximité de la structure avec Miami Beach – immédiatement au nord de 87 Terrace – la ville a temporairement fermé North Beach Oceanside Park et annulé ou déplacé des événements au nord de 63 Street, y compris au North Beach Bandshell », a-t-il ajouté.

Les équipes de secours continuent de travailler 24 heures sur 24 pour trouver des survivants dans les décombres du bâtiment de 12 étages.

Les autorités ont déclaré que 130 personnes avaient été dénombrées après la tragédie.

Cependant, le nombre de morts est passé de cinq à neuf dimanche, a confirmé la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levin Cava.

La maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a confirmé quatre autres décès Crédit : Getty

Le bâtiment s’est effondré vers 1h30 du matin jeudi Crédit : AP

« À ce jour, une victime est décédée à l’hôpital et nous avons récupéré huit autres victimes sur place, je confirme donc aujourd’hui que le nombre de morts est de neuf », a-t-elle déclaré.

Le maire Cava a déclaré que des efforts étaient en cours pour informer les proches des quatre victimes récupérées.

« Nous nous efforçons d’identifier les autres personnes qui ont été récupérées et, en outre, de contacter les membres de leur famille dès que nous le pouvons », a-t-elle déclaré.

Les autorités de Miami mènent une enquête sur l’effondrement de la copropriété, bien qu’une cause officielle derrière la dévastation n’ait pas encore été déterminée.

Après l’effondrement, Cava a déclaré qu’il y avait des problèmes « structurels » et que les ingénieurs travaillaient pour déterminer le risque et la cause de la tragédie.

Le bâtiment a été construit en 1981 et a subi des travaux de toiture pendant environ 30 jours avant que la catastrophe ne frappe aux premières heures du 24 juin.

Un rapport d’ingénierie de 2018 rédigé par Morabito Consultants a affirmé que « l’imperméabilisation défaillante » du bâtiment causait « des dommages structurels majeurs à la dalle de béton sous ces zones ».

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a été critiqué pour sa réponse Crédit : Getty

Une femme se couvre le visage en regardant son téléphone près d’un bâtiment partiellement effondré à Surfside Crédit : AFP

Pendant ce temps, les amis et la famille des dizaines de personnes toujours portées disparues attendent désespérément des réponses.

La maman accablée de chagrin d’une femme de 26 ans parmi les 156 personnes encore portées disparues a fustigé le gouverneur Ron DeSantis pour « ne pas en faire assez ».

« Il est impossible qu’en quatre jours personne ne soit sorti mort ou vivant », a-t-elle déclaré.

« Ce n’est pas assez. Imaginez si vos enfants étaient là-dedans.

« Ma fille a 26 ans, en parfaite santé, elle pourrait s’en sortir. Quatre jours se sont écoulés.

« La paperasserie n’est pas importante quand ma fille est en train de mourir », a-t-elle ajouté en affirmant que les équipes internationales sont empêchées d’aider à la recherche.

La première victime de l’effondrement s’appelait Stacie Fang Crédit : Facebook

Deux personnes disparues qui ont été retrouvées dans les décombres ont été identifiées comme étant Antonio et Gladys Lozano Crédit : Twitter

Mais DeSantis a insisté sur le fait que les équipages internationaux n’étaient pas empêchés d’aider les efforts de sauvetage.

« L’État n’empêche pas cela du tout », a-t-il déclaré.

« Ils sont les bienvenus. C’est une décision opérationnelle. »

Le Dr Howard Lieberman, un chirurgien traumatologue de Miami-Dade Fire Rescue, a expliqué que les survivants piégés sont peut-être devenus moins vocaux dans leurs plaidoyers.

« Au fur et à mesure que le temps presse, ils pourraient devenir un peu plus malades ou malades – pas aussi bruyants qu’avant – mais, comme je l’ai dit, nous allons continuer à chercher », a-t-il déclaré à CNN.

La première victime de l’effondrement s’appelait Stacie Fang – une mère qui a aidé son fils de 15 ans à sortir des décombres pour le mettre en sécurité.

Un autre nom a été publié samedi : Manuel LaFont, qui vivait dans l’appartement n° 801, selon le département de police de Miami-Dade.

Deux personnes disparues qui ont été retrouvées dans les décombres ont été identifiées comme étant Antonio et Gladys Lozano, tous deux octogénaires.

Les autres victimes n’ont pas encore été identifiées.