La ville de Miami Beach, inquiète des foules massives qui envahissent les rues de South Beach et de la menace d’une résurgence du coronavirus, a augmenté son couvre-feu samedi dans le but de mettre fin aux fêtes de fin de semaine des vacances de printemps qui, selon elle, étaient devenues incontrôlables.

Le comté de Miami-Dade a récemment subi l’une des pires épidémies du pays et plus de 32000 Floridiens sont morts du virus, un coût impensable que les dirigeants de l’État reconnaissent rarement. On pense également que l’État a la plus forte concentration de B.1.1.7, le variant viral le plus contagieux et peut-être le plus mortel identifié pour la première fois en Grande-Bretagne.

Le Dr Anthony S.Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré samedi qu’il craignait que les Américains ne deviennent trop à l’aise alors que les vaccinations s’accéléraient et que la charge de travail quotidienne du pays était bien inférieure à son pic de janvier. Mais les cas se sont stabilisés à un niveau élevé, similaire à la flambée de l’été dernier, selon une base de données du New York Times.

«L’histoire nous a montré que lorsque vous avez ce plateau, c’est généralement le précurseur d’une autre vague. Nous avons en fait vu cela dans l’Union européenne », a déclaré le Dr Fauci sur le Spectacle d’aujourd’hui, faisant référence à la dernière poussée en Europe qui a incité les gouvernements à se refermer.

«Je suis vraiment inquiet si nous déclarons la victoire prématurément, c’est la même chose qui va se passer», a ajouté le Dr Fauci à propos de la situation en Europe. «Si nous pouvons simplement nous accrocher un peu plus longtemps, plus les gens se font vacciner, moins il y aura de fortes probabilités.»

À Miami Beach, les responsables de l’application de la loi ont déclaré que de grandes foules avaient été attirées par la ville parce qu’elles cherchaient un endroit avec moins de restrictions de virus. Les chambres d’hôtel et les vols ont été fortement réduits, pour compenser les mois de temps perdu.