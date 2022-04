Miami apportera l’ambiance du Super Bowl à la F1, déclare le patron de McLaren, Zak Brown

Le premier Grand Prix de Miami de la semaine prochaine ressemble déjà à la version Formule 1 du Super Bowl avec un énorme buzz et des célébrités réclamant les billets les plus chauds de la ville, selon le patron de McLaren, Zak Brown.

L’Américain a déclaré que son équipe était le plus gros acheteur d’hospitalité pour la course du 8 mai autour du Hard Rock Stadium, domicile des Dolphins de Miami de la NFL, mais que la demande dépassait de loin l’offre.

« Ça va être génial. Je suis ici depuis six ans et je n’ai jamais vu de demande ou de buzz pour un Grand Prix comme je l’ai vu pour Miami », a déclaré Brown, dont l’expérience est dans le parrainage et le marketing, à Reuters.

« Nous pouvons facilement doubler notre hospitalité et nous sommes déjà le plus grand acheteur d’hospitalité à Miami… cela rivalise avec le Super Bowl en ce qui concerne « allez-vous à la course de Miami ? ».

« Je suis en F1 depuis 20 ans et j’ai l’habitude d’aller en Grand Prix mais je n’ai jamais rien vu de tel.

La course est la cinquième manche de la saison et, avec la course établie de longue date à Austin, l’une des deux aux États-Unis cette année. En 2023 il y en aura trois avec Las Vegas.

Brown a déclaré que McLaren avait 1 000 invités, y compris des célébrités de premier plan, au cours du week-end et qu’il aurait une McLaren House ainsi que l’hospitalité et les tribunes du Paddock Club.

“Ayant été autour du Super Bowl, où il y a le match de football et puis il y a les célébrités et les spectacles à la mi-temps, cela ressemble au Super Bowl”, a-t-il déclaré.

La région métropolitaine de Miami a accueilli le Super Bowl 11 fois, plus que partout ailleurs, dont six au Hard Rock Stadium et la plus récente en 2020.

Austin a attiré la plus grande foule de F1 de la saison l’année dernière, avec un total de 400 000 spectateurs sur trois jours, et Brown a déclaré que la piste du Texas avait joué un grand rôle dans la construction de la popularité du sport dans une région d’une importance clé pour la Formule 1.

Il en va de même pour la célèbre série de docu Netflix “Drive to Survive”, créditée d’avoir attiré un public nouveau et plus jeune dans un championnat qui luttait autrefois pour le temps d’antenne dans un marché dominé par les sports américains.

Brown a déclaré qu’il n’avait vu aucun signe d’éclatement de la bulle.

“Maintenant que vous avez Vegas, le sport n’a jamais été aussi sain et excitant”, a-t-il déclaré.

“Si vous regardez les entreprises partenaires de notre voiture, la moitié de nos voitures sont des entreprises basées aux États-Unis. Les entreprises basées aux États-Unis commencent donc à s’y mettre. Je pense que nous avons un long chemin à parcourir.

L’Américain a également minimisé les tentatives légales infructueuses de certains résidents locaux de Miami Gardens pour tenter d’arrêter la course en raison de perturbations et de dommages physiques causés par les niveaux de bruit.

“Bienvenue en Amérique”, a-t-il dit. “Le titre que j’ai vu était que les gens avaient peur de devenir sourds. Je n’ai même pas d’écouteurs dans le garage.

“La quantité d’exposition et d’économie qui va être apportée à Miami… va être une bien plus grande contribution à un public beaucoup plus large que X nombre de personnes qui ne veulent pas entendre le son et n’ont probablement jamais entendu une voiture de Formule 1 .”

