Miami aperçoit le cirque alors que Trump passe devant le juge – encore une fois

Même selon les normes déjà peu orthodoxes de la Floride, la mise en accusation de Donald J Trump, l’ultime aboyeur du carnaval, à Miami mardi après-midi ressemblait à un cirque.

Le concept d’un ancien dirigeant du monde libre comparaissant devant un juge fédéral pour nier avoir volé et conservé certains des secrets les plus sensibles de la nation – en gardant certains dans une salle de bain – était assez surréaliste.

Mais l’acte historique de l’ex-président deux fois destitué, deux fois inculpé, tout en restant le favori fugitif pour remporter la nomination du parti républicain aux élections générales de l’année prochaine, était extraordinaire.

Prêtant au théâtre de l’absurde à l’extérieur du palais de justice Wilkie D Ferguson du centre-ville de Miami, du nom d’un ancien juge noir respecté et décédé du district judiciaire du sud de la Floride, se trouvait un troupeau résident de coqs se pavanant en chantant, un vieil homme coiffé d’un chapeau haut de forme dans un manteau rouge à longue queue agitant un drapeau Trump-DeSantis 2024, et quelques dizaines de manifestants « Blacks for Trump » insistant sur le fait que « Trumpsters [sic] ne sont pas racistes ».

Mais ce sont les débats dans la salle d’audience 13-3 qui ont retenu l’attention. Le 45e président des États-Unis s’est assis silencieusement, maussade, entre ses avocats tout au long d’une audience de mise en accusation qui a duré un peu plus de 45 minutes, croisant les bras et serrant les doigts, et grimaçant parfois dans son costume bleu marine et sa cravate rouge.

C’est son avocat, Todd Blanche, qui a parlé au nom de Trump, habituellement loquace. « [We] très certainement plaider non coupable », a déclaré Blanche à propos de l’acte d’accusation de 44 pages et 37 chefs d’accusation qui, heureusement, n’a pas été lu à haute voix.

Et : « Nous exigeons tellement [a jury trial]oui, votre honneur.

Il s’en est suivi une discussion animée avec le juge magistrat Jonathan Goodman sur les conditions de la caution. Trump n’aura pas à rendre son passeport, ne sera pas interdit de voyager à l’intérieur du pays ou à l’étranger et n’aura pas à verser de caution en dollars.

Pourtant, il lui sera interdit de parler de tout aspect de l’affaire avec un « témoin ou une victime », qui comprend une gamme de personnages allant de ses agents des services secrets à son valet personnel Waltine Nauda, ​​son co-accusé assis à ses côtés, l’air perplexe.

Depuis le premier rang de la galerie publique, l’avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith, la dernière bête noire de Trump, a présenté cet acte d’accusation d’un grand jury de Miami.

Mais il a dû garder le silence ici, après avoir lancé des torrents de rhétorique désobligeante contre Smith, Joe Biden et le ministère de la justice « armé » du président ces derniers jours dans des interviews télévisées et son réseau Truth Social.

À la fin de l’audience, Trump s’est retourné et a semblé reconnaître les neuf membres du public autorisés à regarder, dont un partisan portant une casquette rouge Make America Great Again, un t-shirt Trump et un cache-œil.

Puis il a discuté brièvement avec son équipe juridique et s’est dirigé vers la sortie.

Selon le US Marshals Service, le court processus de réservation de Trump avant l’audience était identique à celui de tout autre accusé, bien qu’aucune photo n’ait été prise aujourd’hui et qu’aucune image de réservation ne soit publiée. Les maréchaux ont indiqué qu’il existait déjà suffisamment de photographies de Trump pour que l’identification ne soit pas un problème. Il n’est pas non plus considéré comme un risque de fuite.

Trump visite le restaurant Versailles à Little Havana après sa mise en accusation au centre-ville de Miami. Photographie : Stephanie Keith/Getty Images

Les empreintes digitales de Trump, cependant, ont été prises, numériquement, « pour qu’il ne roule pas dans l’encre », a déclaré un responsable du tribunal. Son adresse, son numéro de sécurité sociale, sa date de naissance et ses « antécédents récents » ont également été vérifiés.

Quant aux manifestations de masse promises par les partisans de Trump et redoutées par le maire de Miami Francis Suarez lors d’une conférence de presse lundi, la chaleur torride du sud de la Floride semble avoir eu son mot à dire.

Des milliers de personnes semblaient s’être rassemblées et étaient assez bruyantes. Pourtant, les températures de 94F et l’humidité énergivore de la fin du printemps à Miami sont à mille lieues des conditions relativement calmes du début janvier à Washington. Face à une forte présence dans les palais de justice de la police de Miami et d’officiers fédéraux en tenue tactique et en fusils, toute personne ayant l’intention de commettre une violence similaire à celle qui a été infligée au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021 était peu susceptible d’obtenir un résultat similaire.

En fin de matinée mardi, seules des poches de loyalistes de Trump, certains sur des vélos avec des drapeaux surdimensionnés, d’autres en casquettes Maga et ornés de tenues Stars and Stripes, étaient apparues dans le campement des médias sur la place du palais de justice.

À l’heure du déjeuner, leur nombre avait gonflé, tout comme ceux qui avaient accueilli favorablement la mise en accusation. Un homme tenant un trophée de célébration en carton portant les mots « Trump Indictment Tour 2023 » était en discussion animée avec un couple enveloppé dans des drapeaux jaunes Don’t Tread On Me aimés par les fidèles Maga.

Encerclant le périmètre, une camionnette a tiré une remorque peinte, sans aucune ironie, pour ressembler à une cellule de prison, avec Biden et d’autres démocrates regardant derrière les barreaux. « Nous reprenons l’Amérique », a déclaré un message d’accompagnement.

Au début de l’audience, les partisans de Trump étaient quatre à cinq à la bande de police, surveillés par des policiers à vélo mais ne faisant aucun mouvement pour le passer. À la fin, beaucoup s’étaient retirés dans l’ombre de la grande gare du côté ouest du palais de justice, près de l’endroit où attendait le cortège de Trump.

Le convoi avait fait le court trajet depuis la station balnéaire de Trump à Doral, à l’ouest du centre-ville, où il avait passé la nuit, et avait accédé au complexe du palais de justice souterrain. Trump est entré dans le palais de justice par un tunnel, escorté par des agents des services secrets, et a pris un escalator jusqu’à la salle d’audience du 13e étage de Goodman.

Il est parti de la même manière en route vers l’aéroport et son vol de retour vers le New Jersey.

De retour sur la place, les supporters qui n’avaient même pas aperçu leur champion ont continué à chanter pour lui.

« Je ne sais pas s’il a enfreint la loi, mais vraiment, est-ce important? » Felix Castillo, un cubano-américain de 44 ans du quartier de Little Havana à Miami.

« Tout ce qu’il a fait a été exagéré par Biden, et c’est le vrai crime ici. Biden avait aussi des documents, pourquoi n’est-il pas là ?

Trump, quant à lui, passe à autre chose, libre de continuer à exprimer ses griefs à Bedminster, sur Truth Social ou ailleurs, alors qu’il se concentre sur la prochaine audience dans cette affaire, un procès à venir à New York sur des accusations liées à un paiement silencieux à un adulte star de cinéma, et d’éventuels futurs actes d’accusation pour l’insurrection du 6 janvier et l’ingérence électorale en Géorgie.

À Miami, le chapiteau du cirque est fermé, du moins pour le moment, et le spectacle itinérant de Trump a quitté la ville. Dans les coulisses, son leader et seul interprète, se prépare pour son prochain tour.