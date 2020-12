Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans sont tous prêts à affronter les finalistes de la NBA de l’année dernière, Miami Heat, lors des Jeux de Noël de la NBA 2020 à l’American Airlines Arena de Miami, le vendredi 25 décembre. Miami Heat a perdu son premier match de la nouvelle saison de la NBA 113- 107 contre Orlando Magic. Bam Adebayo a été impressionnant en remportant un double-double, marquant 25 points et 11 planches. L’équipe d’Eric Spoelstra cherchera à rebondir après avoir perdu son premier match.

Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans entrent dans le match après une victoire écrasante de 113-99 contre les Raptors de Toronto. Brandon Ingram et JJ Reddick ont ​​combiné pour marquer 47 points dans la victoire. Ingram a non seulement surmonté ses problèmes de tir, mais a également obtenu un double-double avec 24 points et 11 passes décisives.

nouvelles de l'équipe

Point de garde: Bal de Lozno

Garde de tir: Jimmy Butler

Petit avant: Brandon Ingram

Power Forward: Zion Willimason

Centre: Bam Adebayo

NBA Scrimmage 2020 MIA vs NOP, équipe de départ possible de Miami Heat contre les pélicans de la Nouvelle-Orléans: Tyler Herro (PG), Jimmy Butler (SG), Duncan Robinson (SF), Maurice Harkless (PF), Bam Adebayo (C)

NBA Scrimmage 2020 MIA vs NOP, New Orleans Pelicans possible line-up vs Miami Heat: Lonzo Ball (PG), Josh Hart (SG), Brandon Ingram (SF), Zion Williamson (PF), Steven Adams (C)