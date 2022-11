Mia réagit au contrecoup, Candiace explose Monique

Après avoir supprimé sans ménagement son compte Twitter, Mia Thornton de Les vraies femmes au foyer du Potomac est revenu avec un message qui s’arrête avant des excuses à une autre femme au foyer. Et tandis que Mia essaie au hasard d’arranger les choses, Candiace Dillard entre dans le chat et ombrage avec défi un ex-ami.

Au lendemain de l’épisode choquant de #RHOP de dimanche qui montrait Mia Thornton en train de se heurter et de jeter un verre à Wendy Osefo, les fans bourdonnent toujours sur les dames de #RHOP. Comme indiqué précédemment, le Dr Wendy a remercié les fans pour leur soutien au milieu des appels au licenciement de Mia malgré les commentaires selon lesquels Wendy “contrarie” le PDG qui s’est jeté sur elle et l’a frappée avec son sac à main.

Quant à Mia, cependant, elle a emprunté une voie différente.

Mardi, les fans ont remarqué que le compte Twitter de Mia avait mystérieusement disparu au milieu des réactions continuelles des observateurs de Bravo…

Mia a supprimé son Twitter et désactivé les commentaires sur son Instagram #RHOP pic.twitter.com/S8Kyl74x3J

mais mercredi, Mia est revenue sur le réseau social avec un message.

Tout en qualifiant ses actions d ‘«intolérables», Mia a réprimandé les fans pour avoir attaqué ses proches et ses entreprises «sur la base d’une émission télévisée éditée». Elle a ajouté plus tard qu’elle assumait l’entière responsabilité, mais les observateurs du #RHOP ont remarqué qu’elle s’était excusée auprès d’eux, pas de Wendy.

“Réactivé pour dire, Mes actions envers Wendy étaient intolérables”, a écrit le propriétaire des chaînes Joint Chiropractic. “Il est malheureux que vous attaquiez tous ma famille, mes amis et mes entreprises sur la base d’une émission de télévision éditée. Alors que j’étais engagé dans le théâtre et le divertissement, je dois faire ce qui est le mieux pour la marque et les partenaires. Beaucoup d’amour, Mia.

“Je suis désolée de vous avoir tous laissé tomber”, a-t-elle ajouté aux fans de Bravo.