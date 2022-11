Mia pense que Karen est du côté de Wendy

UN Vraie femme au foyer du Potomac était sur le point de se réveiller lorsqu’elle a pensé qu’elle pourrait faire en sorte que la Grande Dame se sente mal d’être “déloyale”. Au lieu de cela, elle a reçu une oreille du #RHOP OG qui a déclaré que la “reine ne demande pas la permission”.

Dans l’épisode de #RHOP de dimanche, les téléspectateurs ont vu les conséquences de l’affrontement entre le Dr Wendy Osefo et Mia Thornton, et il est clair que certaines personnes ont choisi leur camp.

Comme indiqué précédemment, les “Green Eyed Bandits” Robyn Dixon et Gizelle Bryant étaient tout à fait du côté de Mia malgré que Wendy et Candiace Dillard les aient qualifiées d’hypocrites pour avoir toléré la violence de Mia après avoir déjà critiqué le comportement de Monique Samuels dans la saison 5.

Leur soutien à Mia s’est poursuivi tout au long de l’épisode et Robyn a même admis devant les caméras une partie de la raison pour laquelle elle est #TeamMia.

“Mais toi sommes plus du côté de Mia », a répliqué un producteur du #RHOP.

Quant aux autres femmes au foyer à temps plein présentes au dîner, Ashley Darby et Karen Huger, elles semblaient être les parties les plus neutres au milieu de la mêlée.

Malheureusement pour Karen, Mia lui a retourné les choses et l’a accusée de ne pas la récupérer.

Gizelle Bryant a également déclaré que Karen « sautait la clôture » et a doublé ce sentiment après le combat.

Dimanche, les téléspectateurs ont vu Karen qui fêtait son anniversaire suggérer un “pont” entre Mia et Wendy après la grosse explosion. Elle a demandé à Mia qui organisait le voyage à Miami si Wendy pouvait passer une journée à la plage avec le groupe car c’était l’un de ses souhaits d’anniversaire.

« Que diriez-vous que je passe le petit-déjeuner avec vous et que vous déjeuniez avec elle », a répliqué Mia avant de lancer apparemment un avertissement. “Je ne veux pas qu’elle pense qu’il est acceptable de manquer de respect à mon mari et à tous ceux qui soutiennent cela, ils ne voient pas non plus de problème.”