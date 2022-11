Mia lance un verre à Wendy et la frappe avec son sac à main

Un moment très attendu (et très désordonné) diffusé sur Les vraies femmes au foyer du Potomac et les choix d’Internet sur ce qui s’est passé. Malheureusement pour deux bandits aux yeux d’émeraude, certains fans pensent qu’ils ont présenté un comportement hypocrite et peut-être coloriste par la suite.

Comme indiqué précédemment, l’épisode de #RHOP de dimanche a montré la poursuite du voyage du casting à Miami qui a échappé à tout contrôle. Alors qu’elle dînait au restaurant Bar One de Peter Thomas, Mia Thornton a été vue en train de jeter le contenu de son verre à martini dans la direction du Dr Wendy Osefo.

Pourquoi? Eh bien parce que Mia a été informée par Peter, qu’elle considère comme faisant partie de la famille, qu’il “avait eu du boeuf” avec Wendy.

Connectez-vous pour un tout nouvel épisode de #RHOP ce soir sur @BravoTV … J’ai hâte d’entendre vos pensées 🧐 pic.twitter.com/3Zn26nVUI2 – Dr Wendy Osefo (@WendyOsefo) 21 novembre 2022

Mia a pris sur elle de parler à Wendy du “boeuf” devant le groupe et a contesté le fait que le professeur de Johns Hopkins ne “s’enregistre pas avec Peter” à leur arrivée à Miami.

“Je n’ai pas de boeuf avec les hommes”, a déclaré Wendy. “Ne le démarrez pas”, a répondu Mia. “C’est ma putain de famille.” “S’il a du boeuf, il peut contacter mon mari”, a déclaré Wendy en référence à Eddie Osefo. “On pourrait penser que vous le laisseriez [Peter Thomas] vous savez que vous veniez », a déclaré Mia. “Il vous offre l’opportunité d’apprendre, d’étudier et d’être un mentoré.” “Le seul homme à qui j’ai fait savoir que j’arrive en ville est mon mari”, a déclaré Wendy en doublant la mise. “Chérie, peut-être que tu parles à d’autres hommes comme ça. “Peut-être que c’est comme ça que vous et votre mari jouez, moi et mon mari ne jouons pas comme ça, point final !” dit Wendy. “Tu me dis d’appeler un gars pendant que je suis en ville, je ne suis pas en ville pour affaires.”

Ils ont ensuite échangé de l’ombre sur les références avec Mia discutant d’être un patron dans la salle de conférence en tant que PDG noir et Wendy rétorquant avec ses références en tant que professeur. Peu de temps après, la boisson a été jetée et Mia a exigé que Wendy se lève avant d’être escortée par la sécurité.

Robyn Dixon a également été vue en train d’appeler Wendy “antagoniste” alors qu’elle filmait ce qui se passait comme si elle était caméraman pour TMZ. “Est ce que tu veux te battre? Alors battez-vous », a déclaré Robyn pendant que Wendy continuait à se disputer avec Mia.

“Vous et votre mari pouvez aller f *** d’autres femmes et hommes”, a déclaré Wendy à Mia avant de tirer plus d’ombre et de lui demander à un moment donné si elle était “f *** g Peter Thomas”. “Tu es tellement ringard, b *** au visage de cratère!” conclu Wendy tandis que la sécurité intervenait à nouveau.

Lorsque Mia est revenue à la table, Robyn venait de dire à Wendy qu’elle contrariait Mia parce qu’elle n’arrêtait pas de parler” [DEEP SIGH] et une Mia plus calme a en quelque sorte tourné les choses sur Karen et l’a accusée de défendre Wendy.

Gizelle Bryant a emboîté le pas et a déclaré que Karen “sautait la clôture”. Au milieu des choses, Wendy s’est levée et a dit à Mia qu’elle “l’avait laissée glisser avec la putain de boisson”, mais a averti Mia de ne pas mettre ses mains sur son visage.

Mia a appelé Wendy “ghetto” et s’est relancée lorsque Wendy lui a ordonné de se taire tout en remettant en question son statut de PDG.

“Parler de vous un PDG et vous jetez un verre sur une autre femme. Quel genre de salope en loques fait ça ? » demanda Wendy. Vous êtes un PDG et un patron et vous jetez un verre sur une autre femme. Vous vous êtes embarrassé, vous avez embarrassé toute votre affaire.

Une Mia en colère s’est alors apparemment cassé plusieurs de ses ongles en essayant de se rendre à Wendy et elle a semi-réussi en faisant sauter Wendy avec son sac à main.

“Regardez le PDG !” dit Wendy tandis que la sécurité la retenait. « Un tel patron ! »

Le ridicule n’a fait que continuer à partir de là, Mia se retirant dans la voiture pour pleurer tout en détaillant ce qui est arrivé à son mari. Peu de temps après, ses bonnes copines Robyn et Gizelle l’ont rejointe et les choses ont continué à partir de là.

