Mia Khalifa vise Kylie Jenner avec une remarque sur les costumes d’Halloween

Mia Khalifa a critiqué l’une des tenues d’Halloween de Kylie Kenner, affirmant qu’elle était plus proche du cosplay que d’un véritable costume.

De nombreuses célébrités se sont rendues sur Instagram pour partager leurs tenues pour les vacances de cette année, et Jenner n’était pas différente.

Dans une publication carrousel partagée sur Instagram, le L’incroyable famille Kardashian l’ancien élève est apparu entièrement nu en hommage au film de Demi Moore de 1996 Strip-teaseimitant la pose emblématique de l’acteur pour l’affiche théâtrale du film tout en enfilant une perruque noire assortie. Dans le film, le personnage de Moore commence à travailler comme strip-teaseuse pour payer la garde de sa fille et se retrouve bientôt impliquée dans un meurtre mystérieux.

Alors que certaines personnes en ligne ont félicité Jenner pour la photo, la personnalité médiatique et ancienne actrice de films pour adultes Khalifa a partagé sa déception dans des publications sur X, anciennement Twitter.

Semaine d’actualités a envoyé un courrier électronique aux porte-parole de Khalifa et Jenner pour commentaires vendredi.

Le compte Entertainment X appartenant à @PopBase a partagé une photo côte à côte de Jenner reproduisant Moore sur l’affiche Striptease. avec la légende: « Kylie Jenner se déguise en Demi Moore dans ‘Striptease’ pour Halloween. » Au moment de la rédaction de cet article, le message avait été vu 2,6 millions de fois.

Un utilisateur de X a repartagé le message et a écrit : « ‘S’habille bien’ et ce n’est qu’une SÉANCE PHOTO. »

Khalifa n’a pas tardé à accepter, partageant le message sur son propre compte.

« Exactement, ce n’est pas Halloween, c’est COSPLAY », a-t-elle commenté.

Le cosplay est un art de la performance dans lequel les participants s’habillent et se maquillent, représentant des personnages.

Dans un article précédent sur la plateforme de médias sociaux, Khalifa a partagé sa désapprobation à l’égard de certains des costumes d’Halloween qu’elle a vus cette année.

« Beaucoup d’entre vous ne connaissent pas la différence entre Halloween et le cosplay, et [it’s] ça gâche mon expérience de visionnage », a-t-elle écrit.

Même si Khalifa n’approuve peut-être pas la photo de Jenner, Moore l’approuve certainement, puisqu’elle a partagé la publication dans son histoire Instagram. « J’adore ça! » a-t-elle dit dans un message avant de dire que Jenner « avait réussi » dans un autre.

Moore n’est pas la seule célébrité que Jenner a canalisée lorsqu’elle s’est déguisée pour Halloween cette année, puisqu’elle a également dévoilé deux autres costumes pour les vacances.

À gauche, Mia Khalifa est vue à New York le 21 septembre 2024. À droite, Kylie Jenner est photographiée à Los Angeles le 19 octobre 2024. Khalifa a critiqué l’un des costumes d’Halloween de Jenner.

À gauche, Mia Khalifa est vue à New York le 21 septembre 2024. À droite, Kylie Jenner est photographiée à Los Angeles le 19 octobre 2024. Khalifa a critiqué l’un des costumes d’Halloween de Jenner.

Santiago Felipe/Stefanie Keenans/Getty Images/Getty Images pour l’Academy Museum of Motion Picture



D’une part, elle s’est transformée en le rôle emblématique de Jane Fonda en tant que Barbarella dans le film du même nom de 1968. Sur une photo, elle portait un chignon blond et une bralette en métal. Barbarella a de nombreux costumes dans le film et dans un autre post partagé sur Instagram, Jenner portait une tenue en fausse fourrure similaire à celle de la star fictive, avec des bottes argentées et une queue en fourrure.

Les costumes d’Halloween de Jenner n’y ont pas été réalisés, car elle et sa sœur, Kendall Jenner, se sont déguisées en personnages de Lizzie et Isabella de Le film de Lizzie McGuiretous deux interprétés par Hilary Duff.

Dans le film, Lizzie obtient son diplôme d’études secondaires et se rend à Rome avec ses camarades de classe. Pendant son séjour, Lizzie est confondue avec la chanteuse pop italienne Isabella et le chaos s’ensuit. Finalement, elle finit par interpréter la chanson « This Is What Dreams Are Made Of » sur scène avec la célébrité.

C’est devenu un moment emblématique de la culture pop, les gens partageant souvent leur propre version des costumes sur TikTok. Les sœurs ont publié une vidéo sur la plateforme de médias sociaux d’elles-mêmes en train de synchroniser le morceau avec leurs lèvres.