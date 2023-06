Mia Khalifa taquine les fans avec une photo de bain nue méconnaissable tout en «fumant du cannabis»

MIA Khalifa a rendu ses fans fous alors qu’elle posait nue tout en fumant apparemment du cannabis lors d’une récente prise de bain.

Dans sa dernière histoire Instagram, l’ancienne star du porno peut être vue portant un masque facial tout en se relaxant dans une baignoire remplie de bulles.

Mia Khalifa a taquiné les fans avec un clip d’elle fumant ce qui semblait être un joint dans la baignoire Crédit : Instagram

L’ancienne star du porno a soufflé de la fumée alors que sa poitrine était couverte de bulles Crédit : Instagram

Le court clip publié tard hier soir montre la star des médias sociaux née au Liban en train de fumer ce qui semble être du cannabis tout en faisant s’amuser les bulles de son bain.

Elle a l’air méconnaissable dans un masque blanc et ses longues mèches brunes nichées dans un bonnet de douche transparent.

La trentenaire lance un sourire effronté à ses abonnés avant de tirer une bouffée de ce qui semble être une cigarette à base de cannabis.

Mia a laissé parler les langues en partageant le clip racé avec ses 27,8 millions de followers.

Mais ce n’est un secret pour personne que l’ancienne prodige de Pornhub aime quelques bouffées sur un joint, car elle ne craint pas son amour de la marijuana.

En avril, Mia a emmené ses fans faire le tour de ses spots fumeurs préférés en l’honneur du 4/20, et l’un d’entre eux était même basé au Royaume-Uni.

Elle a été vue en train de poser au bord de la mer en fumant un joint dans un crop top et un petit short lors d’une visite à Whitstable, dans le Kent, en janvier.

L’influenceur a également dévoilé une nouvelle coentreprise avec Wiz Khalifa en avril pour promouvoir son propre mélange signature de marijuana.

La star des médias sociaux s’est associée au rappeur bien connu pour leur nouveau projet – un produit appelé Khalifa Kush.

Pour sceller l’affaire, elle a partagé une douce photo d’eux souriant tous les deux dans un restaurant californien alors qu’elle tenait un joint dans sa main.

C’était un choix de carrière intelligent pour Mia, dont le pseudonyme porno a en fait été inspiré par Wiz.

La star a également fait chauffer ses fans sous le col alors qu’elle twerkait à quatre pattes tout en séjournant dans une villa à 2 000 £ la nuit la semaine dernière.

Mia a partagé la vidéo sur Instagram qui la voyait porter une robe à volants rose vif alors qu’elle exécutait ses mouvements sur le sol.

La vidéo a été tournée à l’intérieur de Casa Xixim, une villa privée à Tulum au Mexique.

Elle a ensuite taquiné les fans avec un message crypté plus tôt cette semaine alors qu’elle était vue en train de pleurer dans un nouveau message sur les réseaux sociaux.

Mia a partagé une image en larmes d’elle prenant une photo dans ce qui semblait être un magasin de vêtements sur Instagram.

Les fans n’ont pas tardé à se demander si la star taquinait sa nouvelle ligne de bijoux Sheytan – qui signifie « diable » en arabe.

Mia a suivi en partageant une vidéo racée faisant la promotion de sa nouvelle entreprise.

La mannequin d’origine libanaise et élevée aux États-Unis a été vue recouverte de trésors en or alors qu’elle effectuait une série d’activités sexy impliquant des voitures rapides, courir, jouer avec des fleurs et se baigner.

Elle a dit à Huck en mai que Sheytan est une marque de bijoux corporels qui sera lancée sous peu et qui s’inspire des danseuses du ventre des années 30 et 40.