Mia Jaye écrit une lettre ouverte au jeune Dolpj à l’occasion de son 37e anniversaire

La fiancée du jeune Dolph, Mia Jaye, lui écrit une lettre ouverte sur ce qui aurait été le 37e anniversaire du défunt rappeur.

En novembre, Young Dolph a été tué dans un meurtre insensé alors qu’il ramassait des biscuits pour sa grand-mère dans sa ville natale de Memphis, Tennesse. Il y a encore plusieurs questions sans réponse sur l’attaque de type embuscade avant le procès pour son meurtre, mais les gens qui aimaient Dolph continuent de garder son nom en vie. Hier, c’était le 37e anniversaire de Dolph et c’était vraiment une célébration de l’héritage qu’il a créé.

Hier, pour honorer Young Dolph à l’occasion de ce qui aurait été son 37e anniversaire, sa fiancée Mia Jaye a écrit une lettre ouverte au défunt rappeur. La mère des deux enfants du rappeur continue de pleurer et a précédemment révélé qu’ils planifiaient leur mariage avant le meurtre de Dolph.

“Cher Adolf, C’est l’année où nos numéros préférés se rejoignent. Trois et sept. C’est aussi la première année où nous n’avons pas l’occasion de vous célébrer ensemble. Au cours des huit derniers mois, la vie a été étrange. Notre belle famille est tachée et moi-même, Tre et Ari ne pouvons pas passer une journée sans nous rappeler à quel point la vie était belle avec vous. Ari raconte à tout le monde à quel point son père était incroyable et à quel point il aimait son bébé en chocolat. ‘Papa je t’aime. Assurez-vous d’avoir un bon anniversaire. Je t’aime, ton bébé en chocolat. Tre entre dans ce jeune homme spécial dont vous avez toujours dit qu’il deviendrait. Il vous admire à tous points de vue et la plupart du temps, j’ai l’impression qu’il est la version réincarnée de vous. « Papa, merci de m’avoir eu comme fils. J’essaie de faire de mon mieux pour être un bon frère. Amen.’

Les fans de Dolph ont célébré son anniversaire en partageant leurs histoires et images préférées du King OF Memphis. Sa famille Paper Route Empire a célébré la sortie de la nouvelle musique de Young Dolph.

Sa première sortie posthume s’appelle “Hall Of Fame” et est décrite comme “l’autoportrait d’un homme dont la mouture infatigable et l’esprit sans fin l’ont élevé au rang de mythe”.

Le morceau produit par Bandplay trouve Dolph sous une forme vintage, racontant ses racines, criant ses triomphes et affichant son charme incomparable avec des flex rares comme, « Avez-vous déjà ressenti un V12 au changement de vitesse ? / Avez-vous vu mon nouveau charme ? Il est plus grand que Johnny Dang. Le single présente également des moments de sincérité subtils mais puissants révélant le cœur derrière l’agitation, alors qu’il parle de l’importance de la famille et des motivations désintéressées qui ont alimenté l’héritage qu’il a construit : “Quand j’avais 16 ans, j’ai dit ‘Ce n’est même plus pour moi’ / Ce PRE sur ma poitrine, c’est un logo de plusieurs millions de dollars.”

Écoutez le nouveau morceau de Young Dolph ci-dessous.