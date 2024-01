Mia Janin s’est suicidée après avoir été victime d’intimidation – enquête

Mia Janin : “Je me prépare à me faire harceler demain”

Le coroner Tony Murphy a découvert que le jeune homme de 14 ans était décédé « alors qu’il était encore un enfant et alors qu’il était encore en train de devenir adulte ».

Dans ce document, elle a déclaré: “Demain va être une journée difficile, j’inspire et expire profondément. Je me prépare actuellement mentalement à me faire intimider demain.”