La représentation compte.

Les Wilds‘ Mia Healey a souligné ce point en discutant de son histoire queer dans le drame survivaliste Prime Video avec E! Nouvelles. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, Healey joue Shelby Goodkind, une reine de beauté issue d’une famille profondément religieuse qui se débat avec son identité sexuelle.

Cependant, après s’être retrouvé sur une île déserte à la suite d’un accident d’avion, Shelby trouve l’amour avec son compagnon survivant Toni Shalifoe (Erana James). Alors que les relations LGBTQ + ne sont plus des anomalies dans le cinéma et la télévision, c’était incroyable de voir cette romance au centre de Les Wilds.

Et, sans surprise, Healey a partagé qu’elle ressentait la même chose.

« Je pense qu’il est vraiment important de voir des histoires queer au premier plan. Je pense que cela n’a pas été fait depuis longtemps, en particulier une histoire lesbienne », a déclaré Healey en exclusivité à E! Nouvelles. « C’est tellement important de montrer aux jeunes femmes et aux jeunes queer que ces histoires sont belles et complexes. Et, vous savez, elles ont tellement de gravité et c’est beau. »