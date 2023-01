Mia Hansen-Love and the Hazy Line Où la vraie vie se termine et l’art commence

“La coupe de cheveux est un moment crucial, comme un tournant”, se souvient-elle lors d’un récent appel vidéo depuis son domicile de Montreuil, en région parisienne. “Peut-être que c’est juste une histoire que je me raconte, mais pour moi, il y aura toujours cette idée que j’avais besoin d’être laissée seule par mon petit ami, et que j’avais besoin d’être triste pour devenir qui je suis.”

Hansen-Love, aujourd’hui âgée de 41 ans, entretient une relation complexe avec son passé. Les huit longs métrages qu’elle a écrits et réalisés s’inspirent tellement de ses propres expériences qu’ils sont souvent décrits comme de l’autofiction. Prenez le passage à l’âge adulte “Goodbye First Love”, sorti aux États-Unis en 2012 : après que l’amant de la protagoniste adolescente a décampé en Amérique du Sud, elle se coupe les cheveux à la longueur de Seberg, accepte un nouveau travail et tombe amoureuse de son mentor. .

Le dernier film de Hansen-Love, le drame méditatif “One Fine Morning”, est également tiré de la vie : il capture la période récente où la cinéaste s’occupait de son père malade, Ole Hansen-Love, tout en commençant une nouvelle romance.

Le film met en vedette Léa Seydoux dans le rôle de Sandra, une traductrice parisienne qui alterne les rôles de gardienne, de mère et d’amante. Son père, Georg (Pascal Greggory), est un ancien professeur de philosophie atteint du syndrome de Benson, une maladie neurodégénérative rare. Alors que sa santé décline, Sandra supervise son déménagement dans un établissement de soins et aide à répartir ses affaires avec d’anciens élèves.

Les critiques ont noté les rythmes prudents et la puissance silencieuse du film. Dans The Times, Manohla Dargis l’a qualifié de “magnifiquement équilibré, persuasif et émouvant” et Richard Lawson de Vanity Fair a trouvé la scène finale “doucement profonde” et la performance de Seydoux “finement observée et alerte”.