Mia Farrow dit que les photos de Woody Allen de sa fille Soon-Yi étaient si explicites que seul Huster les dirigeait

Mia Farrow a déclaré que les photos « pornographiques » de sa fille adoptive Soon-Yi Previn qu’elle avait trouvées dans l’appartement de Manhattan de Woody Allen, alors petit ami, étaient si explicites que seul le magazine Hustler accepterait de les publier.

L’actrice de Rosemary’s Baby, 76 ans, a également révélé qu’elle considérait son mariage de 12 ans avec Allen comme « le grand regret de ma vie ».

Les remarques de Farrow ont été diffusées dimanche dans le premier épisode de la série de docu en quatre parties de HBO Allen v.Farrow, qui examine en profondeur les allégations selon lesquelles le directeur d’Annie Hall, 85 ans, aurait abusé sexuellement de sa fille, Dylan.

Allen a nié avec véhémence tout acte répréhensible. Les autorités du Connecticut et de New York ont ​​examiné les allégations et ont décidé de ne pas poursuivre Allen.

Mia Farrow, 76 ans, est vue ci-dessus lors d’un entretien avec HBO dans le cadre d’une série de docu en quatre parties Allen v. Farrow. Le premier épisode diffusé dimanche

Farrow se souvient de son choc en découvrant des photos « pornographiques » de sa fille adoptive, Soon-Yi Previn (vue à droite) prises par son petit ami d’alors, Woody Allen (à gauche). Farrow a trouvé les photos dans l’appartement d’Allen à New York en janvier 1992, selon le documentaire

examine en profondeur les allégations selon lesquelles le directeur d’Annie Hall, 85 ans, aurait abusé sexuellement de sa fille, Dylan Farrow (vue ci-dessus dans une séquence vidéo à domicile obtenue par HBO)

Le documentaire explosif comprend des interviews et des images inédites de la famille dans les années qui ont précédé le divorce acrimonieux du couple et le mariage du célèbre réalisateur avec la fille adoptive de Farrow.

« Je me souviens avoir eu du mal à respirer », a déclaré Farrow, se rappelant sa réaction après avoir trouvé une pile de photos polaroid de Previn, qui était alors un étudiant de 21 ans, dans l’appartement d’Allen à New York le 13 janvier 1992. .

Allen avait 56 ans lorsqu’il a reconnu avoir une liaison avec Soon-Yi.

«C’était mon propre enfant», a déclaré Farrow à propos de sa réaction à la vue des images.

Après avoir découvert les photos, Farrow a déclaré qu’elle essayait de « faire les boutons » du manteau qu’elle essayait de mettre sur son fils de quatre ans, Ronan, mais qu’elle était si bouleversée émotionnellement qu’elle a eu du mal.

Farrow a dit qu’elle avait pris les photos, les avait mises dans sa poche et avait quitté l’appartement d’Allen.

«Je ne pense pas que je pourrais appuyer sur le bouton de l’ascenseur», se souvient-elle. «J’étais juste comme trembler.

Farrow a dit qu’elle était retournée à son appartement avec Ronan. Elle a ensuite vu Soon-Yi chez elle.

«J’ai trouvé les photos», se souvient Farrow racontant à Soon-Yi.

‘Quelles images?’ On dit que Soon-Yi a répondu à Farrow.

«Les photos que Woody a prises», répondit Farrow.

Farrow a déclaré qu’ils avaient tous les deux fondu en larmes. Elle a essayé de rassurer sa fille adoptive que ce n’était pas de sa faute, selon le documentaire.

«Elle était juste hors d’elle», a déclaré Farrow à propos de Soon-Yi.

Une amie de Farrow interviewée dans le documentaire a déclaré que l’actrice « pardonnait » Soon-Yi parce qu’elle sentait qu’elle était si jeune qu’elle n’aurait « aucune idée de comment résister. [Allen’s] ouvertures.’

Peu de temps après, Allen est arrivé à l’appartement.

«Sortez, sortez! Farrow se souvient avoir dit à son petit ami. «Tu dois sortir.

Farrow a dit qu’Allen était à l’appartement pendant quatre heures « juste à parler, parler et parler. »

«Je suis amoureux de Soon-Yi», se souvient Farrow en lui disant Allen. «Je voudrais l’épouser.

Puis Farrow a déclaré que son petit ami lui avait dit: « Non, je viens de dire cela. C’est quelque chose auquel j’ai pensé dans la voiture. Je pensais que ce serait mieux si je disais … le dire de cette façon.

‘Non je t’aime.’

Farrow a déclaré: « C’était tout cela pendant quatre heures. »

Allen aurait dit à sa femme: « Je viens de faire une erreur. J’ai perdu le contrôle.

«Je ne savais pas quoi penser», dit Farrow. «J’avais juste besoin de lui pour sortir.

Dylan, qui avait six ans à l’époque, a déclaré que lorsqu’elle est revenue à la maison ce jour-là, elle a vu sa mère pleurer alors qu’elle se tenait à la porte de la chambre de Soon-Yi alors que Soon-Yi était par terre également en larmes.

Mia a dit qu’elle avait consulté un thérapeute qui l’avait entraînée sur la façon de raconter à ses deux jeunes enfants ce qui s’était passé.

«Je me souviens que ma mère et Ronan m’ont dit:« Papa a pris des photos nues de Soon-Yi », a déclaré Dylan.

«C’était en quelque sorte la première fois que je pensais:« Oh, ce n’est pas que moi ».