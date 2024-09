Mi-temps du Super Bowl : Lil Wayne se sent blessé après avoir été écarté de la liste des têtes d’affiche

LOS ANGELES (AP) — Lil Wayne s’est confié pour la première fois sur sa dévastation après avoir été exclu comme tête d’affiche du spectacle de mi-temps du Super Bowl 2025 dans sa ville natale de la Nouvelle-Orléans.

La mégastar du rap a publiquement exprimé ses sentiments blessés dans un Publication vidéo Instagram Vendredi, près d’une semaine après que le rappeur de Los Angeles Kendrick Lamar ait été annoncé comme tête d’affiche, il a déclaré que le fait d’avoir été ignoré l’avait « brisé », ajoutant qu’il « essayait juste de se remettre sur pied ».

Au fil des ans, Wayne a exprimé haut et fort son désir de se produire pendant la mi-temps du match de championnat de la NFL, qui se tiendra au Caesars Superdome le 9 février. Ce sera la deuxième fois que Lamar se produira pendant le spectacle de la mi-temps après avoir fait une apparition en tant qu’invité avec Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent et Eminem en 2022.

Wayne apparaît sombre dans la vidéo, affirmant qu’il a dû rassembler suffisamment de force pour exprimer ses pensées « sans se briser ».

« Cela m’a fait très mal », a déclaré Wayne, cinq fois lauréat d’un Grammy, à qui l’on doit de nombreux tubes, dont « Lollipop » avec Static Major, « Mr. Carter » avec Jay-Z, « Go DJ » et « A Milli ». Il a également contribué à lancer les carrières de Drake, Nicki Minaj et Tyga.

« Je me reproche de ne pas m’être préparé mentalement à une déception, de m’être automatiquement mis mentalement dans cette position », a-t-il déclaré. « Je pensais qu’il n’y avait rien de mieux que cet endroit, cette scène, cette estrade dans ma ville. »

Wayne a remercié ses partisans, dont Minaj et Birdman, qui ont pris la parole en sa faveur.

« J’ai l’impression de vous avoir tous laissé tomber en ne nous ayant pas donné cette opportunité », a déclaré Wayne.

Cependant, Wayne a également noté que « vos mots se sont transformés en bras et m’ont soutenu lorsque j’ai essayé de reculer. »