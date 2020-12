Le Xiaomi Mi 11 fera ses débuts le 28 décembre en Chine et, avant son lancement, la société taquine ses fonctionnalités d’affichage. Selon plusieurs publications de Xiaomi sur Weibo, le Mi 11 sera livré avec une protection Corning Gorilla Glass Victus qui améliorerait sa résistance aux chutes et aux rayures. En plus du nouveau Gorilla Glass, le Mi 11 est également présenté avec une toute nouvelle technologie d’affichage qui serait aussi coûteuse que l’écran d’un téléviseur grand public. Le fabricant chinois de smartphones n’a pas encore partagé plus de détails sur la nouvelle technologie d’affichage.

Le Corning Gorilla Glass Victus a été introduit pour la première fois en juin de cette année et est actuellement utilisé sur le Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Selon Corning, le Gorilla Glass Victus a survécu aux chutes sur des surfaces dures et rugueuses allant jusqu’à 2 mètres. De plus, la résistance aux rayures du Gorilla Glass Victus serait quatre fois meilleure que celle du matériau d’aluminosilicate concurrent. Cela signifie également que la série Xiaomi Mi 11 serait le deuxième appareil disponible dans le commerce à offrir la nouvelle protection en verre. Pour rappel, les séries Mi 10 et Mi 10T sont livrées avec une protection Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière.

Xiaomi a également annoncé que le Mi 11 serait doté de la nouvelle technologie d’affichage. Son co-fondateur et PDG Lei Jun a déclaré que l’écran pourrait être le plus cher du secteur à ce jour. Comme mentionné, la société n’a pas spécifié les fonctionnalités de la nouvelle technologie d’affichage. Plus tôt cette semaine, la société a présenté les scores Geekbench de la vanille Mi 11 qui sont nettement supérieurs aux scores atteints par Mi 10. La nouvelle série comprendra le SoC phare Qualcomm Snapdragon 888.

D’autres rumeurs associées à la série Xiaomi Mi 11 incluent un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une configuration de triple caméra arrière. On dit que le vanilla Mi 11 abrite un capteur principal de 108 mégapixels, un tireur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 5 mégapixels. D’autre part, la variante Pro est conçue pour contenir un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un tireur ultra grand angle de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels. Plus tôt ce mois-ci, un pronostiqueur notable qui s’appelle Digital Chat Station a indiqué que le Mi 11 et le Mi 11 Pro emballeraient respectivement une batterie de 4780 mAh et de 4970 mAh. Selon les rumeurs, les deux smartphones prennent en charge une solution de charge rapide allant jusqu’à 55W.