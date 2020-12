Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi est prêt à lancer sa série Mi 11 de smartphones phares le 28 décembre. Avant le lancement, Xiaomi taquine les principales spécifications et fonctionnalités du prochain smartphone phare. Selon un teaser récent partagé par la société sur le site de micro-blogging chinois Weibo, le Mi 11 comportera le Gorilla Glass Victus de Corning, qui a été dévoilé en juillet de cette année.

Outre le nouveau Gorilla Glass, le Mi 11 disposera également d’une toute nouvelle technologie d’affichage, considérée comme la «meilleure jamais» des fonctionnalités d’un smartphone Xiaomi à ce jour. La société chinoise a également déclaré que la série Mi 11 aura un design mince et une construction légère. Xiaomi a publié un certain nombre de teasers sur son compte officiel Weibo pour souligner la présence de Corning Gorilla Glass Victus et de la nouvelle technologie de verre. Corning a annoncé Gorilla Glass Victus plus tôt cette année. Il est censé avoir une résistance aux rayures deux fois supérieure à celle du verre Gorilla Glass 6. Il est également prétendu être quatre fois meilleur qu’un verre d’aluminosilicate concurrent.

Corning affirme que le Gorilla Glass Victus a atteint des performances de chute jusqu’à deux mètres lorsqu’il est tombé sur des surfaces dures et rugueuses lors de tests en laboratoire. Samsung a été le premier client à utiliser le Corning Gorilla Glass Victus sur son smartphone Galaxy Note 20 Ultra plus tôt cette année. La série Mi 10, y compris le Mi 10T et le Mi 10T Pro, utilise Corning Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière.

Outre le Corning Gorilla Glass Victus, Xiaomi a déclaré que le Mi 11 serait doté de la nouvelle technologie d’affichage. La société a déclaré que l’affichage sur le nouveau téléphone de la série Mi coûte autant que les écrans de télévision grand public. Le cofondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, a déclaré qu’il pourrait s’agir de la technologie d’affichage la plus chère du secteur. Xiaomi n’a pas fourni de détails spécifiques sur cette technologie d’affichage sur le smartphone Mi 11.