Le smartphone ultra-phare de Xiaomi pour cette année, le Mi 11 Ultra arrive en Inde le 23 avril. Le smartphone lancé en Chine le mois dernier avec un écran secondaire placé sur le module caméra et le processeur Qualcomm Snapdragon 888. Quelques jours après ses débuts, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a révélé que l’écran secondaire à l’arrière était en fait un écran réutilisé du Mi Band 5. Pour rappel, le groupe de fitness Xiaomi lancé l’année dernière dispose d’un écran AMOLED de 1,1 pouce avec 450 nits. de la luminosité maximale. L’affichage secondaire sur le module arrière du Mi 11 Ultra permet aux utilisateurs de capturer des selfies avec le capteur grand angle principal Samsung GN2 de 50 mégapixels avec un objectif f / 1,95.

Le développement a été partagé par la publication chinoise IT Home citant Lei dans une récente interview. L’écran secondaire du Xiaomi Mi 11 Ultra permet également aux utilisateurs d’afficher les notifications et autres alertes telles que l’heure et plus encore, en particulier lorsque le téléphone est placé face vers le bas. En termes de spécifications, le téléphone arbore un écran AMOLED de 6,81 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. L’écran est évalué à 1700 nits de luminosité et est prêt pour le contenu HDR10 + et Dolby Vision. Sous le capot, il y a le chipset phare Qualcomm Snapdragon 888 associé à jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il contient une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide sans fil et filaire de 67 W.

Il y a trois caméras à l’arrière – un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif périscope de 48 mégapixels et un ultra-large de 48 mégapixels. Le Xiaomi Mi 11 Ultra est le premier smartphone à utiliser le nouveau capteur ISOCELL GN2 de Samsung. Cela a de grands pixels de 1,4 micron, qui lorsque le regroupement de pixels est déployé pour combiner les données de plusieurs pixels en un seul, devient 2,8 microns pour les photos standard. Le Mi 11 Ultra utilise un zoom optique 5x, un zoom hybride 10x et un zoom numérique 120x. La configuration de la caméra comprend également un système de mise au point laser à 64 points pour une meilleure mise au point. Comme prévu, il prend en charge la 5G et le Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

