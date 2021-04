Xiaomi a récemment lancé ses smartphones Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra lors de l’événement de lancement «Mega» de la société la semaine dernière, aux côtés d’une multitude d’autres produits, notamment le Mi Smart Band 6, le Mi 11 Lite 5G et d’autres appareils. Le Mi 11 Ultra et le Mi 11 Pro ont été mis en vente en Chine plus tôt cette semaine et Xiaomi a maintenant annoncé que le Mi 11 Pro et le Mi 11 Ultra avaient généré environ 1,2 milliard CNY (environ 1340 crores de Rs) dans la première minute de la vente! C’est un nombre étonnant et nous rappelle instantanément le moment où Xiaomi a mis les pieds dans le pays avec des smartphones se vendant sur toutes les plates-formes en quelques secondes. Xiaomi a également déclaré que son smartphone phare «ultra», le Mi 11 Ultra, est désormais en rupture de stock. Le Xiaomi Mi 11 Ultra devrait être lancé en Inde le 23 avril, a annoncé hier Xiaomi India.

Le Mi 11 Ultra est livré avec un écran AMOLED de 6,81 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. Il est évalué à 1700 nits de luminosité et est prêt pour le contenu HDR10 + et Dolby Vision. Le Mi 11 Ultra est alimenté par Qualcomm Snapdragon 888 SoC, associé à jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le Xiaomi Mi 11 dispose d’une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge rapide sans fil et filaire de 67 W. Il y a trois caméras à l’arrière: un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif périscope de 48 mégapixels et un ultra-large de 48 mégapixels. Le Xiaomi Mi 11 Ultra est le premier smartphone à utiliser le nouveau capteur ISOCELL GN2 de Samsung. Cela a de grands pixels de 1,4 micron, qui lorsque le regroupement de pixels est déployé pour combiner les données de plusieurs pixels en un seul, devient 2,8 microns pour les photos standard. Le Mi 11 Ultra utilise un zoom optique 5x, un zoom hybride 10x et un zoom numérique 120x. Faites votre choix. Remarquez que cela dispose également d’un système de mise au point laser à 64 points. Sur le papier, cela devrait correspondre à ce que vous attendez d’un téléphone Android phare en termes de photographie, mais beaucoup dépendra de la façon dont les algorithmes de traitement d’image ont été modifiés – ce que nous ne saurons que lorsque nous y arriverons. expérimentez le téléphone.

Le module de caméra intègre également un écran AMOLED de 1,1 pouce assis à côté du module de caméra, ce qui devrait être une excellente nouvelle pour ceux qui ont tendance à prendre beaucoup de selfies et peut être utilisé pour regarder les notifications lorsque le smartphone est placé face vers le bas.

Le Mi 11 Pro, quant à lui, est livré avec un écran similaire au Mi 11 Ultra – un écran AMOLED 2K WQHD + E4 de 6,81 pouces à quatre courbes avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il prend en charge HDR10 + et Dolby Vision et a une note A + de DisplayMate. Il existe une protection Corning Gorilla Glass Victus sur le Mi 11 Pro, ainsi qu’une densité de pixels de 551ppi. Il est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 888, associé à jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Mi 11 Pro est soutenu par une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide filaire et sans fil de 67 W. Le Mi 11 Pro est également livré avec une résistance à la poussière IP68.

Il y a une triple caméra arrière sur le Xiaomi Mi 11 Pro qui comprend un tireur principal Samsung GN2 de 50 mégapixels avec OIS, une caméra secondaire ultra grand angle de 13 mégapixels et une caméra tertiaire télé-macro de 8 mégapixels. À l’avant, il y a un jeu de tir de 20 mégapixels sur le Mi 11 Pro.