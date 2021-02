Mi 11 est le premier smartphone phare au monde à intégrer le SoC Qualcomm Snapdragon 888. Cependant, ce n’est pas sa seule caractéristique saillante – l’une des nombreuses choses que le Mi 11 peut apparemment faire est de suivre la fréquence cardiaque via son écran lui-même. Le crédit pour cela serait dû au fournisseur de technologie chinois Goodix, qui a fourni à Xiaomi son capteur d’empreintes digitales optique super mince de nouvelle génération – qui peut également lire les fréquences cardiaques. Au lancement, cependant, la fonctionnalité est restée désactivée et le document de support mondial de Xiaomi pour le Mi 11 indique que la fonctionnalité ne sera activée que via une future mise à jour OTA.

À partir de maintenant, il semble que le Mi 11 pourrait également ne pas bénéficier de cette fonctionnalité de sitôt. La liste du Mi 11 sur la page globale de Xiaomi suggère que l’appareil «peut» obtenir une mise à jour activant la fonctionnalité à un moment donné, ce qui souligne également qu’il ne s’agit pas d’une fonctionnalité prioritaire dans le schéma général des mises à jour pour Xiaomi. La fonction de lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran est certainement unique en termes d’attrait et de commodité. Cependant, ce n’est pas exactement une fonction prioritaire, ce que semble suggérer Xiaomi.

La technologie de nouvelle génération a été rendue possible grâce au nouveau capteur d’empreintes digitales, qui capture une copie du doigt placé sur le dessus du capteur pour mesurer la fréquence du pouls dessus. La fonctionnalité peut être assez astucieuse, car elle peut ajouter à un suivi de santé transparent directement via le smartphone lui-même. Cela peut également aider les personnes qui ne souhaitent pas investir dans un tracker de fitness, mais qui aimeraient disposer de la fonction de lecture de base de la santé. En conséquence, la fonction de lecture d’empreintes digitales à l’écran peut en fait s’avérer plus importante que de simplement jouer un rôle partiel.

Le Mi 11 comprend le SoC phare Qualcomm Snapdragon 888, avec jusqu’à 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, une triple caméra arrière de 108 MP avec enregistrement vidéo 8K, une caméra frontale de 20 MP avec un trou de forage, une batterie de 4600 mAh avec une charge rapide de 55 W et MIUI 12 avec Android 11. Xiaomi n’a pas encore annoncé son intention d’apporter le smartphone phare en Inde, mais étant donné qu’il a lancé les appareils de la série Mi 10 en Inde, le Mi 11 pourrait également emboîter le pas, bientôt.