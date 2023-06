MH17 : L’Australie impose des sanctions contre les personnes impliquées dans l’attentat contre l’Ukraine

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le gouvernement australien a imposé des sanctions financières à trois hommes impliqués dans la destruction du vol 17 de Malaysia Airlines (MH17) en 2014, a déclaré samedi la ministre des Affaires étrangères Penny Wong.

Le vol a été abattu par un missile de fabrication russe survolant l’Ukraine, tuant 298 personnes à bord, dont 38 résidents australiens.

Plus tôt en novembre de l’année dernière, un tribunal néerlandais a condamné par contumace les agents des services de renseignement russes Igor Girkin et Sergey Dubinskiy, ainsi que le dirigeant séparatiste ukrainien Leonid Kharchenko, et les a condamnés à la prison à vie.

Le juge président Hendrik Steenhuis de l’époque a déclaré que les preuves présentées par les procureurs lors du procès prouvaient que le Boeing 777 – volant d’Amsterdam à Kuala Lumpur – avait été abattu par un missile Buk tiré par des rebelles ukrainiens pro-Moscou le 17 juillet 2014.

Aucun des accusés n’a comparu pour le procès qui a débuté en mars 2020 et il est peu probable que les hommes purgent une peine de prison de si tôt.

L’avion était l’un des 160 vols qui ont traversé l’espace aérien de l’est de l’Ukraine ce jour-là. Le MH17 s’est écrasé près du village ukrainien de Hrabove.

Une zone d’exclusion prévalait à 32 000 pieds en raison du conflit entre le gouvernement ukrainien et les rebelles soutenus par la Russie.

Cinq pays – les Pays-Bas, l’Australie, la Belgique, la Malaisie et l’Ukraine – ont formé une équipe d’enquête conjointe (JIT) sur la tragédie.

Le 24 mai 2018, le JIT a annoncé que l’installation de missile Buk qui a abattu le vol appartenait à l’armée russe.

Le missile, qui peut atteindre une hauteur de 80 000 pieds, a été tiré depuis un territoire tenu par les rebelles dans l’est de l’Ukraine sur une cible qui aurait pu être supposée à tort être un avion militaire ukrainien.

Dans cette photo d’archive du 17 juillet 2014, des personnes marchent parmi les débris sur le site de l’accident d’un avion de ligne près du village de Grabovo, en Ukraine. (PA)

Mme Wong a déclaré que les sanctions annoncées samedi visaient Sergey Dubinskiy et Leonid Kharchenko, deux des personnes condamnées par le tribunal néerlandais l’année dernière.

Le gouvernement a sanctionné Sergey Muchkaev, un colonel des forces armées russes qui commandait la brigade qui a fourni le système de missile responsable de l’abattage de l’avion, a-t-elle déclaré.

L’Australie avait déjà sanctionné un autre homme condamné pour la destruction de l’avion, Igor Girkin, pour son implication dans le soutien au séparatisme dans l’est de l’Ukraine en 2014, a déclaré Mme Wong.

« Ces sanctions démontrent l’engagement continu du gouvernement australien à demander des comptes aux responsables de la destruction du vol MH17 », a déclaré Mme Wong dans un communiqué.

« L’Australie est inébranlable dans son engagement à rechercher la vérité, la justice et la responsabilité des victimes de la destruction du vol MH17. »

Alors que les enquêteurs internationaux ont déclaré plus tôt en février qu’il y avait de « fortes indications » que Vladimir Poutine avait décidé de fournir le système de missiles russe qui a abattu le MH17 au-dessus de l’Ukraine, Moscou a précédemment nié toute implication dans l’abattage de l’avion civil.

L’équipe internationale a déclaré qu’elle suspendait son enquête cette année, affirmant ne pas disposer de preuves suffisantes pour lancer de nouvelles poursuites.

Rapports supplémentaires par les agences