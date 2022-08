Mgr Ron Hicks ordonnera 16 diacres le 20 août à St. Raymond Nonnatus – Shaw Local

Mgr Ron Hicks ordonnera 16 hommes au diaconat permanent à 11 heures le samedi 20 août à la cathédrale Saint-Raymond Nonnatus à Joliet. La messe d’ordination sera retransmise en direct sur les chaînes du diocèse Chaîne Youtube.

Les diacres nouvellement ordonnés seront affectés à leurs paroisses d’origine, qui comprennent les paroisses d’Aurora, Carol Stream, Channahon, Darien, Frankfort, Itasca, Kankakee, Lisle, Mokena, Naperville, Shorewood et Villa Park.

Les 16 diacres nouvellement ordonnés assisteront l’évêque et ses prêtres dans les ministères de la parole, des sacrements et de la charité. Cela comprend la proclamation de l’évangile, la conduite des intercessions, la prédication et la préparation de l’autel, la célébration des baptêmes, la conduite des fidèles dans la prière, la distribution de la sainte communion, le témoignage des mariages et la conduite des services funéraires et funéraires. Les diacres identifient également les besoins des pauvres et des mal desservis, et dirigent les ressources de l’église pour répondre à ces besoins.

La formation au diaconat nécessite l’achèvement d’un programme complet de quatre ans par l’intermédiaire de l’École de formation diaconale du diocèse, qui attire des membres du corps professoral parmi les professeurs de théologie des universités de la région ainsi que le clergé diocésain. Le programme, qui se concentre sur les dimensions humaines, spirituelles, intellectuelles et pastorales de la formation, est mandaté à la fois par le Vatican et la Conférence des évêques catholiques des États-Unis.

Les candidats au diaconat de cette année sont :

George Arocha, Saint Jean-Paul II, Kankakee

Richard Brewers, Sainte-Anne, Channahon

Luciano Coson, St.Elizabeth Seton, Naperville

Paul Dirienzo, Saint-Antoine, Francfort

Anthony George, Saint Pierre l’Apôtre, Itasca

John Hayes, Sainte Jeanne d’Arc, Lisle

Peter Houtman, Saint-Raphaël, Naperville

Phillip Leonard, Corpus Christi, Carol Stream

Richard McCowan, Sainte-Anne, Crest Hill

Douglas McIlvaine, Notre-Dame de la Miséricorde, Aurora

Matthew Napoli, St.Elizabeth Seton, Naperville

Joseph O’Donnell, Notre-Dame de la Paix, Darien

Stephen Petrouske, Sainte Famille, Shorewood

Mark Ranieri Jr., Saint-Alexandre, Villa Park

Rodney Sindac, Notre-Dame de la Miséricorde, Aurore

David Stanton, Sainte-Marie, Mokena

L’ordination de cette année portera à 255 le nombre total de diacres servant dans le diocèse de Joliet.