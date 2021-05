MGM se tourne vers Amazon alors que le studio d’Hollywood tente de trouver un acheteur

LOS ANGELES – Metro-Goldwyn-Mayer est en pourparlers pour se vendre à Amazon, selon trois personnes informées à ce sujet. S’il est conclu, un accord dynamiserait les ambitions de streaming d’Amazon en intégrant James Bond, Rocky, RoboCop et d’autres propriétés cinématographiques et télévisuelles dans le giron du géant du commerce électronique.

MGM est à la recherche d’un acheteur depuis des mois, avec 9 milliards de dollars de prix demandé. Apple et Comcast avaient déjà donné un coup de pied aux pneus de MGM et ont décidé que cela valait environ 6 milliards de dollars. On ne savait pas combien Amazon serait prêt à dépenser, selon les personnes informées des pourparlers qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat, car le processus de vente est privé. L’achat de Whole Foods pour 13,4 milliards de dollars en 2017 a été la plus grosse acquisition de l’histoire d’Amazon. Même 6 milliards de dollars feraient de MGM le deuxième plus grand. Les représentants d’Amazon et de MGM ont refusé de commenter. Le calendrier d’un accord potentiel n’était pas clair, ont déclaré les gens. Michael De Luca, président de la MGM, a présenté vendredi la prochaine liste du studio à l’équipe d’Amazon, a déclaré l’une des personnes.

Jeudi, Amazon a annoncé que Jeff Blackburn, un ancien dirigeant d’Amazon qui a aidé à créer le service de streaming Prime de la société, retour en tant que vice-président senior des médias mondiaux et du divertissement, supervisant Amazon Studios, Audible, Twitch et les efforts connexes. Cette décision a été considérée comme soulignant l’ambition croissante d’Amazon à Hollywood. Au total, MGM a environ 4 000 films dans sa bibliothèque, mais beaucoup de ses personnages (la Panthère Rose, Chucky la poupée) et franchises («Legally Blonde», «Tomb Raider») doivent être réinventés. Le studio dispose cependant d’une gamme impressionnante de nouveaux films sur sa chaîne de montage. Ils incluent «Respect», un biopic d’Aretha Franklin mettant en vedette Jennifer Hudson qui a déjà fait le buzz pour les prix; «House of Gucci» de Ridley Scott, avec Lady Gaga et Adam Driver; une suite animée de «Adams Family»; et un film des années 1970 sans titre réalisé par Paul Thomas Anderson («Boogie Nights») et mettant en vedette Bradley Cooper. MGM, autrefois «plus de stars que de paradis», comme son co-fondateur Louis B. Mayer aimait se vanter, est détenue majoritairement par Anchorage Capital, une société d’investissement de New York, depuis plus d’une décennie. Kevin Ulrich, PDG d’Anchorage et président de MGM, a officiellement mis le studio sur le bloc à la fin de l’année dernière, embauchant Aryeh B.Bourkoff, un deal maker et PDG de LionTree, pour orchestrer une vente. Anchorage a été sous la pression de diverses parties prenantes pour quitter l’investissement, certains agitateurs se plaignant que M. Ulrich était trop amoureux d’Hollywood et aurait dû vendre il y a des années. Aujourd’hui en affaires Mise à jour 17 mai 2021 à 12 h 48 HE Jason Kilar, le chef de WarnerMedia, serait en train de négocier sa sortie.

Redbox devient public alors qu’il tente de passer au streaming à partir de la location de DVD. La fin de MGM en tant qu’entreprise autonome ajouterait à une vaste refonte du secteur des médias alors que les grands cherchent à rivaliser en devenant encore plus grands. Lundi, AT&T a annoncé un accord pour la scission de son groupe WarnerMedia et le combiner avec Discovery Inc., une initiative conçue pour renforcer le service de streaming HBO Max de WarnerMedia en difficulté et une plate-forme de streaming naissante appartenant à Discovery. Dans une contre-attaque contre les entreprises technologiques qui se sont déplacées de manière agressive à Hollywood au cours de la dernière décennie, Disney a payé 71,3 milliards de dollars pour la majeure partie des actifs de divertissement de Rupert Murdoch en 2019. De tels méga-phoques ont laissé des studios plus petits comme MGM, Lionsgate et STX Entertainment à la recherche de bouées de sauvetage. (STX, connu pour «Hustlers» et «Bad Moms», a fusionné avec le studio de Bollywood Eros International l’été dernier.)

Le streaming est devenu extrêmement compétitif, avec Disney + venant en force et HBO Max, Apple TV + et Paramount + déterminés à faire des percées. Cela a poussé les perturbateurs du streaming d’origine – Netflix et Amazon Prime Video – à s’appuyer davantage sur les films à large attrait pour continuer à se développer, en particulier à l’étranger. La franchise James Bond, âgée de 58 ans, est un joyau de la couronne hollywoodienne qui a généré des dizaines de milliards de dollars de ventes de billets, de revenus de divertissement à domicile, de jeux vidéo et de partenariats marketing. Mais 007 a été à la fois un attrait et un élément dissuasif pour les soumissionnaires potentiels de MGM. C’est parce que MGM ne possède que 50% de la franchise d’espionnage. Le solde est détenu par Barbara Broccoli et son frère, Michael G. Wilson. Grâce à leur entreprise, Eon, qui signifie Tout ou rien, les frères et sœurs ont également un contrôle créatif à toute épreuve, approuvant chaque ligne de dialogue, décision de casting, séquence de cascades, publicité télévisée, affiche et panneau d’affichage. Bond a une énorme valeur inexploitée, avec les ramifications de la télévision comme une aubaine potentielle. Mais Mme Broccoli et M. Wilson, inquiets de falsifier la marque, ont bloqué les efforts de retombées dans le passé: Bond appartient aux grands écrans, pas aux petits. «Si nous nous trompons de partenaires, il y a des risques de conflits», a déclaré M. Wilson lors d’une interview en 2015. «No Time to Die», le 25e opus de la série Bond, a coûté environ 250 millions de dollars à réaliser et devrait sortir en salles le 8 octobre en raison d’une pandémie. (Le film précédent, «Spectre», a rapporté environ 900 millions de dollars dans le monde entier en 2015.) Le rôle de James Bond devrait être refondu après «No Time to Die», alors que Daniel Craig quitte le rôle après 15 ans. La stratégie de divertissement d’Amazon a évolué avec la prolifération des services de streaming. Des films indépendants comme «Manchester by the Sea» et des émissions non conventionnelles comme «La merveilleuse Mme Maisel» et «Transparent» ont donné à Amazon un pied à Hollywood; la domination exigera un approvisionnement régulier de succès grand public. Le problème: Amazon Studios a une bande passante limitée, dont la plupart est liée à des séries télévisées – y compris une adaptation à venir «Le Seigneur des Anneaux» qui est considérée comme l’émission la plus chère jamais réalisée, avec un budget d’une saison de 465 millions de dollars. Pour approvisionner ses étagères de gros films, Amazon s’est tourné vers des fournisseurs extérieurs. Elle a payé 125 millions de dollars pour les droits de «Coming 2 America» et 80 millions de dollars pour «Borat Subsequent Moviefilm». En juillet, Amazon sortira «The Tomorrow War», un spectacle de science-fiction acheté pour 200 millions de dollars. Nicole Sperling contribution aux rapports.