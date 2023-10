MGM Resorts a refusé de payer une rançon mais a perdu 100 millions de dollars à la suite d’une cyberattaque

MGM Resorts a refusé de payer une rançon au groupe qui a piraté ses systèmes le mois dernier, qui a fermé son système de réservation d’hôtel en ligne, verrouillé les clients hors de leur chambre d’hôtel en désactivant leurs cartes-clés et perturbé la technologie in ses machines à sous. MGM a signalé qu’il a repris toutes ses opérations jeudi, mais la cyberattaque a coûté à l’entreprise 100 millions de dollars de perte de revenus.

La société a attribué la perte financière à la cyberattaque au cours de son troisième trimestre. dépôtaffirmant que cela avait eu un impact sur l’hôtel occupation parce que les réservations sont en grande partie gérées via son site Internet et ses applications mobiles. Le rapport indique que sa perte financière ce trimestre a été en grande partie contenue jusqu’en septembre, ajoutant que le taux d’occupation a diminué de 88 % en septembre par rapport à la même période en 2022. La société a déclaré qu’elle avait dépensé moins de 10 millions de dollars liés à la cybersécurité, y compris les services de conseil technologique, les frais juridiques et les dépenses.