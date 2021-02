Bien que les traders amateurs soient toujours enfermés dans leur bataille de plusieurs milliards de dollars avec les principaux fonds spéculatifs de Wall Street, MGM a acquis les droits du film sur un livre sur l’histoire d’actualité.

L’action $ GME (GameStop) a clôturé à un niveau élevé vendredi, un jour après que la société de données Ortex a révélé que les vendeurs à découvert avaient perdu 70 milliards de dollars et des actions similaires en janvier. Quelques heures après la fermeture de la cloche à New York, MGM a acquis les droits du film sur «The Antisocial Network», un livre à venir sur l’histoire de l’auteur à succès Ben Mezrich, a rapporté dimanche Deadline.

Mezrich a confirmé la nouvelle plus tard dans la nuit, tweetant un court et simple « YOLO. »

Le livre n’a pas encore trouvé d’éditeur et l’histoire est encore en développement. Cependant, l’histoire de David contre Goliath est rapidement devenue la plus grande nouvelle de l’année.

L’histoire a commencé avec GameStop, le détaillant de jeux vidéo de brique et de mortier, profondément dans ce que la société d’investissement Citron Research a appelé «Déclin terminal». Pariant sur la spirale de la mort continue de la société, certains des plus grands fonds spéculatifs de Wall Street ont emprunté et vendu des dizaines de millions d’actions GME de dollars, en attendant que la valeur s’effondre davantage afin de pouvoir racheter les actions à un prix inférieur, les renvoyer prêteurs, et empochez le profit.

Cependant, des légions d’investisseurs amateurs se sont organisés en ligne et ont commencé à acheter des GME $, faisant grimper ses bénéfices de plus de 1000% depuis décembre et obligeant les hedge funds à racheter leurs actions empruntées à un prix massivement gonflé.

Un fonds spéculatif, Melvin Capital, a été mis à genoux et avait besoin d’un renflouement d’entreprises amicales pour éviter la faillite, tandis que les pertes de Wall Street sur le seul GME de dollars s’élevaient à près de 20 milliards de dollars cette année, selon la société de données S3 Partners. Alors que les amateurs répétaient le même jeu avec $ AMC, $ NOK, $ BB (Amc Theatres, Nokia, Blackberry) et une poignée d’autres entreprises en déclin avec un attrait nostalgique, ils ont compté leurs bénéfices et se sont moqués des gros chats en ligne avec des mèmes, insultant poteaux, et même des cabanes de mer.

Jusqu’à présent, l’établissement financier a réagi avec rage. Les milliardaires ont exigé que le gouvernement intervienne contre les traders amateurs qui les battent à leur propre jeu, l’application de trading Robinhood a brièvement interdit l’achat de $ GME et d’actions similaires à découvert, et les traders eux-mêmes ont été bannis de plusieurs plateformes de médias sociaux.

Pourtant, ils ont tenu la ligne, et $ GME a ouvert lundi à 314 $.

Chaque fois qu’il apparaîtra sur les écrans, l’histoire de MGM sera probablement racontée du point de vue des petits commerçants, plutôt que de celui de Wall Street. Cameron et Tyler Winklevoss – célèbres pour avoir affirmé que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, avait volé leur idée pour le réseau social omniprésent – auraient été recrutés en tant que producteurs exécutifs, et les jumeaux ont été les ardents défenseurs des petits commerçants depuis le début de la saga GameStop.

