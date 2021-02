Le nombre de filles soumises à des mutilations génitales féminines (MGF) aurait augmenté en raison de la pandémie COVID-19, ont déclaré des experts à Euronews.

L’UNICEF estime que les fermetures d’écoles liées aux coronavirus et les perturbations des programmes d’aide signifient que deux millions de filles supplémentaires risquent désormais d’être circoncises avant la fin de la décennie, ce qui porte le nombre total à 70 millions.

La hausse a été observée dans la majorité des 30 pays où la pratique est courante.

Cela vient alors que samedi (6 février) marque la Journée internationale de tolérance zéro des Nations Unies pour les mutilations génitales féminines.

Qu’est-ce que la MGF?

Les MGF ou MGF (excision génitale féminine) sont une violation reconnue des droits humains. Il se réfère à toutes les procédures impliquant l’ablation partielle ou totale des organes génitaux externes féminins ou d’autres blessures aux organes génitaux féminins pour des raisons non médicales.

Cette pratique est particulièrement répandue dans 31 pays d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Amérique latine.

Plus de la moitié des 200 millions de filles et de femmes qui auraient subi des MGF vivent en Égypte, en Éthiopie et en Indonésie.

Environ 600 000 personnes vivent dans l’Union européenne.

Les filles sont généralement excisées avant leur 15e anniversaire et peuvent subir des conséquences à vie, notamment des douleurs intenses et des saignements excessifs, des difficultés à uriner, des kystes, des infections et l’infertilité, des problèmes psychologiques, une diminution du plaisir sexuel, des complications lors de l’accouchement et des risques plus élevés de nouveau-né des morts.

L’impact de la pandémie sur les MGF dans le monde

En ce qui concerne la crise sanitaire mondiale, l’espoir était que le phénomène observé lors de la pandémie d’Ebola de 2014 en Afrique de l’Ouest se reproduise, les MGF étant plus ou moins en train de s’arrêter dans les pays les plus touchés.

Les mesures mises en place pour contenir le virus étaient similaires à celles imposées pour le COVID-19 avec des règles de distanciation sociale strictes mais malheureusement, « ce que nous avons vu pendant la crise du COVID-19 est le contraire », Nankali Maksud, de l’UNICEF pour la prévention des pratiques néfastes département, a déclaré à Euronews.

« La peur que les communautés avaient pendant Ebola n’est pas la même que celle des communautés pendant le COVID, donc la pratique s’est poursuivie », a-t-elle ajouté.

Les rapports que l’UNICEF a reçus d’agents communautaires ont averti que dans certaines communautés, les personnes qui facilitent les MGF ont évolué et ont commencé à faire des activités de proximité dans les foyers et à « rechercher activement des filles à circoncire », a déclaré Maksud.

Ceci, combiné à la diminution de la présence de travailleurs sociaux et de protection en raison des mesures de confinement et des fermetures d’écoles – qui sont un facteur de protection majeur pour les filles car la majorité des MGF est pratiquée pendant les vacances scolaires – a conduit à cette augmentation.

La montée de la pauvreté est un autre facteur.

«Nous savons que dans certains pays, il existe une corrélation entre les MGF et le mariage des enfants», a expliqué Maksud, les MGF étant considérées comme augmentant la valeur de la fille.

«Pour que les communautés ou les familles puissent survivre, les filles se faisaient circoncire comme précurseur du mariage des enfants», la famille des filles recevant alors une dot.

Pas de répit pour les filles européennes non plus

Les organismes de bienfaisance estiment que 600000 femmes et filles vivant en Europe ont subi la procédure. Le Royaume-Uni et la France ont les chiffres les plus élevés avec 137 000 et 125 000 respectivement. Ils sont suivis de l’Allemagne et de l’Italie, où plus de 70 000 personnes dans chaque pays ont été victimes de MGF.

UNE 180000 filles supplémentaires dans quelque 13 pays européens sont actuellement considérés à risque.

Parce que la pratique se produit traditionnellement pendant les vacances scolaires, avec des filles embarquées dans les avions pour les pays d’origine de leurs familles, « le manque de déplacements l’a en un sens réduit », a déclaré à Euronews Anna Widegren, directrice du réseau européen End FGM.

« Mais cela ne signifie pas nécessairement que cela n’arrive pas, il y a parfois des moyens alternatifs qui ont vu le jour », a-t-elle signalé, y compris des coupeurs commençant éventuellement des opérations en Europe.

«Parce que les filles ne vont pas nécessairement à l’école en ce moment, il y a des fermetures, il y a plus de temps pour guérir, donc il y a moins de chance d’être détectées par les services de santé ou les partenaires éducatifs», a-t-elle ajouté.

Alternativement, certaines communautés peuvent avoir simplement reporté la procédure jusqu’à la réouverture complète des voyages.

Élimination totale repoussée

L’ONU visait à ce que cette pratique soit totalement éradiquée d’ici 2030, mais même avant que la pandémie ne frappe, l’objectif semblait de plus en plus manquer.

Les dernières données sont « incroyablement tristes », a déclaré Widegren. « On peut voir que nous allons presque en arrière sur certaines réalisations que nous avons vues. »

Selon Maksud, le rythme des progrès observés au cours des trois dernières décennies doit être décuplé « pour que nous puissions atteindre l’objectif d’élimination d’ici 2030 ».

Cela dépend en grande partie du financement. L’ONU estime que 2,4 milliards de dollars (2 milliards d’euros) seront nécessaires au cours de la prochaine décennie pour éradiquer le problème.

Mais la crise du COVID-19 a vu le financement de la violence sexiste, y compris les mutilations génitales féminines, être réduit, à redéfinir les priorités vers les réponses d’urgence, a déclaré Widegren.

Même avant la pandémie, seulement 0,12% des fonds humanitaires allaient à la lutte contre la violence sexiste, a-t-elle ajouté.

« S’il s’agit d’un objectif réel que l’ONU veut atteindre, ainsi que l’UE et d’autres institutions, alors ils doivent intensifier leurs efforts et y investir réellement car il n’y a pas assez d’investissements là-bas et pas assez de priorité. » elle a continué.

Pour le directeur de l’association caritative, l’une des autres leçons importantes que les décideurs devraient tirer de la pandémie, « est que les questions de violence sexiste doivent faire partie des réponses d’urgence et que cela doit être intégré ». Les professionnels, tels que les travailleurs sociaux et les médecins, doivent être formés dès le départ pour s’assurer que ces problèmes ne sont pas considérés comme de moindre importance.

‘Le monde se rapproche de plus en plus’

Pourtant, il y a des signes d’espoir.

« Nous ne sommes pas là où nous aimerions être en termes de taux de progrès, mais nous sommes à un endroit où le monde se rassemble de plus en plus et dit que c’est une pratique que nous ne pouvons pas accepter », a-t-elle poursuivi, citant des lois adopté aux États-Unis et au Kenya, ce qui permet de poursuivre les parents qui emmènent leurs filles dans un pays étranger pour pratiquer des MGF. Un certain nombre de pays européens, dont la France, la Suède, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont également de telles lois.

La nécessité de s’adapter aux restrictions a également conduit à certaines innovations. L’UNICEF s’est tourné vers les téléphones portables, les radios et les télévisions pour toucher les filles, encore plus qu’auparavant, et elles ont également pu entendre et interagir avec beaucoup plus d’entre elles. Cela a cependant des limites, car les filles issues de milieux plus pauvres peuvent ne pas avoir accès à la technologie.

De plus, a-t-elle souligné, les jeunes pensent de plus en plus que la pratique ne devrait pas être autorisée à continuer.

« C’est vraiment important pour nous, d’autant plus que vous avez un taux de prévalence élevé en Afrique où la majorité de la population est composée de jeunes, ce sont donc eux qui ont des enfants et qui décident si leurs enfants doivent être circoncis ou non, « A déclaré Maksud.

Le rôle des garçons et des hommes est également davantage exploré.

«De plus en plus, nous nous impliquons avec des hommes et des garçons et beaucoup disent qu’ils ne voient pas la plus grande valeur des femmes parce qu’elles ont été circoncises.

«Nous sommes tellement concentrés sur les adolescentes et les femmes et nous oublions que les hommes et les garçons ont également un rôle à jouer dans la prévention des MGF parce que beaucoup de femmes pensent qu’elles le font pour les hommes», a souligné Maksud.