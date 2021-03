MG devient la première marque automobile chinoise à figurer dans le top 10 australien en doublant, triple

Une marque automobile chinoise est entrée dans le top dix australien pour la première fois avec des ventes mensuelles presque triplées en un an et menaçant Toyota.

MG, une ancienne marque de voitures de sport britannique appartenant désormais au groupe SAIC Motor, appartenant à l’État de Shanghai, était la dixième marque automobile la plus populaire d’Australie en février.

Les ventes ont bondi malgré une guerre commerciale avec la Chine, a révélé la Chambre fédérale des industries automobiles.

Plus de voitures neuves en Australie le mois dernier sont venues de Chine que d’Allemagne, d’Angleterre ou des États-Unis, les automobilistes affluant vers les marques MG, Haval et LDV.

En février, 3017 MG ont été vendues en Australie – plus du triple des 1163 vendues au cours du même mois en 2020.

Les voitures Morris Garages de Chine ont dépassé les ventes de Honda, avec seulement 2017 d’entre elles quittant les salles d’exposition, bien que la Civic et l’Accord soient des noms connus depuis les années 1970.

Chinois en voiture MG3: 620 à 1313 MG ZS: 359 à 1302 MG HS: 184 à 402 Source: Données de la Chambre fédérale des industries automobiles comparant février 2021 à février 2020

La flambée des ventes a permis à MG le mois dernier d’entrer dans le top dix des marques les plus vendues en Australie avec une part de marché de 3,6%, soit l’équivalent de Volkswagen.

MG, propriété de la société publique Shanghai Automotive Industry Corporation, figure désormais sur la même liste d’élite que Toyota, Mazda, Hyundai, Mitsubishi, Kia, Ford, Nissan et Subaru.

Le succès de la marque chinoise a fait sortir Mercedes-Benz du top dix.

En février, 1313 petites MG3 ont été vendues, soit plus du double des 620 vendues en février 2020, alors que sa part de marché est passée de 14,7% à 33%.

La trappe, au prix de seulement 16 690 $, a largement dépassé les ventes de la Toyota Yaris, avec ses ventes mensuelles chutant à seulement 492, contre 1246 un an plus tôt.

Toyota continue d’être la marque de voitures la plus populaire d’Australie, avec les HiLux, RAV4, LandCruiser et Corolla dans le top cinq – mais elle est clairement en difficulté dans la catégorie des voitures légères, car MG domine le segment bondé qui comprend également la Mazda2 et la Volkswagen Polo.

Les ventes du MG ZS, un petit VUS au prix de 21 990 $, ont plus que triplé à 1 302 contre 359, alors que sa part de marché dans ce segment concurrentiel est passée de 4,2% à 11,8%.

Le nombre de MG HS, un SUV moyen au prix de 29 990 $, a plus que doublé pour passer de 184 à 402, alors que la part de marché mensuelle est passée de 1,3% à 3,4%.

Le mois dernier, le nombre de voitures fabriquées en Chine vendues en Australie a plus que doublé, passant de 2 012 à 5 013.

Dans une tournure extraordinaire, plus de voitures neuves vendues en février sont venues de Chine que d’Allemagne (3 370), d’Angleterre (2 247) ou des États-Unis (2 145).

Les ventes de GWM, anciennement connu sous le nom de Great Wall Motors, ont triplé à 868 contre 280 alors que la popularité de ses VUS Haval H2 et H6 montait en flèche.

Les ventes de LDV en février ont presque doublé pour atteindre 912 contre 554 par rapport à un an plus tôt, les UTE et les SUV étant les modèles clés.

Les voitures en provenance de Chine sont vendues sans droits d’importation à la suite de la signature par l’Australie d’un accord de libre-échange avec son plus grand partenaire commercial en 2015.