Le rappeur britannique MF Doom est décédé à l’âge de 49 ans, a confirmé sa femme.

La star du hip-hop, de son vrai nom Daniel Dumile, était connue pour son image publique insaisissable et pour ses performances dans un masque inspiré du supervillain de Marvel Comics, Doctor Doom.

Son épouse Jasmine a annoncé jeudi qu’il était décédé le 31 octobre dans un message en ligne.

La cause du décès n’a pas été révélée.

Adressé au rappeur, le message de sa femme disait: « Le plus grand mari, père, professeur, étudiant, partenaire commercial, amant et ami que je pourrais jamais demander. Merci pour tout ce que vous m’avez montré, enseigné et donné, notre les enfants et notre famille.

« Merci de m’avoir appris à pardonner aux êtres et à donner une autre chance, à ne pas être si rapide à juger et à radier. Merci de montrer comment ne pas avoir peur d’aimer et être la meilleure personne que je puisse jamais être.

« Mon monde ne sera plus jamais le même sans vous. Les mots n’exprimeront jamais ce que vous et Malachie représentez pour moi, je vous aime tous les deux et vous adore toujours. Puisse LE TOUT continuer à vous bénir, vous, notre famille et la planète. »

Dumile, qui a déménagé à New York avec sa famille à un jeune âge, a lancé sa carrière musicale à l’âge d’or du hip hop de la fin des années 1980 et est devenu une figure de premier plan du hip hop underground du début du 21e siècle.

Il a commencé à se produire lors d’événements à micro ouvert à Manhattan en 1997, masquant son visage en mettant un bas de femme sur sa tête.

Image:

Le rappeur MF Doom lors d’un concert-bénéfice à New York en 2005



Dumile a ensuite commencé à porter un masque similaire à celui porté par le docteur Doom et a présenté une image du personnage sur son premier album, Operation: Doomsday.

Le rappeur était connu pour ses projets collaboratifs, enregistrant des albums complets avec des artistes tels que Danger Mouse, Ghostface Killah et Bishop Nehru.

Des personnalités de l’industrie de la musique ont rendu hommage à la star suite à l’annonce de sa mort.

Le rappeur Tyler, The Creator a déclaré: « bon voyage méchant ».

Le présentateur de radio Zane Lowe a écrit: « Repose en paix au grand MF Doom. Un véritable artiste qui nous a fait don de l’innovation et de la créativité éternelles. J’écoutais KMD l’autre jour. Encore époustouflant. Avoir vécu dans un temps … . «

Le rappeur Denzel Curry a ajouté: « LONG LIVE MF DOOM. »

Flying Lotus, qui a produit de la musique pour MF Doom, a déclaré: « Mon âme est écrasée. »