Il avait 49 ans.

Aucune cause de décès n’a été donnée et CNN a contacté son label et ses représentants pour s’enquérir du retard dans l’annonce de sa mort.

Elle a commencé la note s’adressant au rappeur, de son vrai nom Daniel Dumile, par son nom de famille.

« Le plus grand mari, père, enseignant, étudiant, partenaire commercial, amant et ami que je puisse jamais demander », disait la note « Merci pour toutes les choses que vous m’avez montrées, enseignées et données à moi, à nos enfants et à notre famille. «

Plusieurs artistes bien connus se sont tournés vers les réseaux sociaux pour pleurer sa mort.

« RIP à un autre géant de votre MC préféré de MC .. MF DOOM !! nouvelles écrasantes …, » le rappeur QTip a tweeté.

Né à Londres en 1971, il a déménagé avec sa famille à Long Island, New York, dans son enfance et a commencé à jouer et à produire du hip hop à l’adolescence sous le nom de Zev Love X.

Lui et son jeune frère Dingilizwe, connu sous le nom de DJ Subroc, ont formé le groupe KMD et ont sorti un premier album acclamé par la critique, « Mr. Hood », en 1991.

Leur deuxième album a été préparé pour la sortie en 1993 lorsque le frère de Dumile est mort après avoir été heurté par une voiture.

Cinq ans plus tard, le rappeur est réapparu sous le nom de Metal Face Doom, portant un masque inspiré du méchant de Marvel Dr. Doom, et a sorti un disque solo intitulé « Operation: Doomsday ».

Dans un article du New Yorker de 2009, il a déclaré à l’écrivain Ta-Nehisi Coates que le masque «venait de la nécessité».

«Je voulais monter sur scène et orater, sans que les gens ne pensent aux choses normales auxquelles les gens pensent. Comme les filles qui disaient: ‘Oh, il est sexy’ ou ‘je ne veux pas de lui, il est moche’, et puis d’autres mecs font de la taille toi, dit Dumile. « Un visuel apporte toujours une première impression. Mais s’il doit y avoir une première impression, je pourrais aussi bien l’utiliser pour contrôler l’histoire. Alors pourquoi ne pas faire quelque chose comme jeter un masque? »

Il est devenu bien connu pour son intellect, son esprit et son style de rime complexe, qu’il a affiché sur six albums solo et cinq projets collaboratifs avec des groupes comme Danger Mouse et Ghostface Killah.

En 2017, son fils de 14 ans, le roi Malachie Ezekiel Dumile, est décédé.

« Bon voyage et que tous nos ancêtres vous saluent à bras ouverts. Une de nos plus grandes inspirations. Merci de nous avoir permis d’être vos parents », aurait-il posté sur les réseaux sociaux en annonçant la perte du « plus grand fils que l’on puisse demander . «

La femme du rappeur a fait référence à cette perte en annonçant la mort de son mari.

«Les mots n’exprimeront jamais ce que vous et Malachie représentez pour moi, je vous aime tous les deux et vous adore toujours», écrit-elle. « Puisse LE TOUT continuer à vous bénir, vous, notre famille et la planète. »