Le rappeur MF Doom, connu pour son personnage masqué de «super méchant», est décédé le 31 octobre, a révélé jeudi son épouse Jasmine Dumile sur les réseaux sociaux. Il avait 49 ans.

Dumile a posté un message Instagram à son mari, de son vrai nom Daniel Dumile, avec la révélation de la Saint-Sylvestre indiquant que le rappeur insaisissable avait «fait la transition le 31 octobre 2020». Le rappeur influent était la force derrière les albums de hip-hop bien-aimés « Mm..Food » et sa collaboration avec Madlib, « Madvillainy ».

« Le plus grand mari, père, enseignant, étudiant, partenaire commercial, amant et ami que je puisse jamais demander. Merci pour toutes les choses que vous m’avez montrées, enseignées et données à moi, à nos enfants et à notre famille. Merci de m’avoir appris comment pardonner aux êtres et donner une autre chance, de ne pas être aussi rapide à juger et à radier », a écrit Jasmine Dumile sur le compte Instagram officiel de MF Doom. « Merci d’avoir montré comment ne pas avoir peur d’aimer et être la meilleure personne que je puisse jamais être. Mon monde ne sera plus jamais le même sans toi. »

Rolling Stone a confirmé la mort du rappeur avec le représentant de MF Doom, Richie Abbott. Aucune information sur la cause du décès n’était disponible. USA TODAY a contacté ses représentants pour obtenir leurs commentaires.

La publication Instagram de sa femme a également abordé la mort tragique du fils du couple, Malachi, en 2017.

«Les mots n’exprimeront jamais ce que vous et Malachie représentez pour moi», écrivit Jasmine. « J’aime les deux et je t’adore toujours. »

Le monde du hip-hop a réagi sous le choc à la nouvelle. Rappeur Q-Tip a tweeté Jeudi, « RIP à un autre géant de votre MC préféré de MC .. MF DOOM !! nouvelles écrasantes … »

Le rappeur ScHoolboy Q a tweeté: « Merde. PAS DOOM HOMIE. »

Tyler le créateur tweeté, «Méchant de voyages sûrs. Questlove a publié une photo de Doom écrit: « Votre légende brille pour toujours. RIP. »

Le rappeur El-P a tweeté, « MF DOOM FOREVER »

Le rappeur privé Dumile (prononcé doom-ee-lay) portait un masque – sur scène et en public – sur le modèle du méchant de la bande dessinée Marvel Doctor Doom, qu’il a dévoilé avec l’album de 1999 « Operation: Doomsday ».

« Je voulais monter sur scène et orater, sans que les gens pensent aux choses normales auxquelles les gens pensent », a-t-il déclaré à Ta-Nehisi Coates dans un profil de 2009.intitulé « The Mask of Metal Face Doom » pour The New Yorker. « Comme des filles qui disaient » Oh, il est sexy « ou » Je ne veux pas de lui, il est moche « , puis d’autres mecs vous évaluent. Un visuel apporte toujours une première impression. Mais s’il y a une première impression que je pourrais aussi bien l’utiliser pour contrôler l’histoire. Alors pourquoi ne pas faire quelque chose comme jeter un masque? «

En mars, MF Doom a tweeté un message informant les fans de prendre au sérieux les précautions relatives au COVID-19. « DOOM SEJOUR EN QUARANTAINE » a-t-il écrit dans un post Instagram.