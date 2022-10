Meyyappan bat Priyanshu Kumar, mieux classé

Meyyappan L. du Tamil Nadu a fait preuve d’un bon degré de courage et d’endurance pour prendre le dessus sur son adversaire de rang supérieur, Priyanshu Kumar de l’UP en cinq matchs lors d’un match de 4e tour des garçons U-17 des Shoppers Stop Junior & Sub- Championnats nationaux juniors de squash, présentés par Bombay Gymkhana sur leurs courts de squash à dos de verre, ici, lundi.

Meyyappan, un garçon d’une petite ville de Tuticorin, s’entraînant depuis six ans à la Gamesville Sports Academy, a prévalu sur Priyanshu, classé dans la tranche 9-16, gagnant 13-15, 11-8, 7-11, 11-6 , 11-5 pour entrer dans les pré-quarts de finale, où il rencontrera Yuvraj Wadhwani du Maharashtra, tête de série 3-4.

Vivaan Bhatia du Maharashtra, qui a battu Udit Mishra du Rajasthan, dans la tranche 17-32, 11-1, 11-2, 11-3, a également causé une légère surprise.

Dans l’action de 4e tour des garçons U-19, Vivaan Shah et Paarth Ambani du Maharashtra se sont qualifiés pour les pré-quarts de finale avec des victoires sur Rajasmin Sharma de l’UP et Adith Achpal du TN respectivement.

Tous les joueurs têtes de série verront l’action dès la phase pré-quarts de finale.

Garçons moins de 17 ans (4e tour) : Meyyappan L, TN, bat. Priyanshu Kumar (9/16), HAUT, 13-15, 11-8, 7-11, 11-6, 11-5 ; Adhish Kancharla, MH, déf. Arush Chatterjee (9/16), DL, 11-9, 11-8, 11-9 ; Raj Yadav (17/32), UP, bat. Arjun Somani, MH, 2-11, 11-9, 11-8, 11-5 ; Arihant Ks (9/16), TN, déf. Ekambir Singh, MH, 9-11, 11-7, 11-4, 11-8 ; Vivaan Bhatia, MH, déf. Udit Mishra (17/32), RJ, 7-11, 11-4, 11-4, 11-3.

Garçons moins de 15 ans (4e tour) : Yusha Nafees, UP, déf. Meyyappan P (9/16), TN, 11-6, 14-12, 11-7 ; Siddhant Sharma (17/32), UP, déf. Ankit Patel, UP, 12-10, 11-8, 11-4 ; Purav Rambhia, MH, déf. Samyak Jain (9/16), député, 15-17, 11-4, 11-5, 11-5 ; Varun Shah, MH, déf. Hriday Rajani (17/32), MH, 11-1, 11-2, 11-3.

Filles moins de 15 ans (3e tour) : Aradhya Porwal (9/16), DL, bat. Aelina Shah, MH, 11-6, 11-4, 8-11, 11-4 ; Karina Phipps (17/32), MH, déf. Priya Dhrashini, TN, 11-7, 11-3, 11-1 ; Eesha Shrivastava (9/16), MH, déf. NU Shreya Tamil, TN, 11-6, 11-3, 11-0; Sangamithra Shanmugham, TN, déf. Shivali Bhosale (17/32), MH, 11-1, 11-3, 11-3.

Moins de 19 ans garçons (4e tour) : Lakshya Gwala (9/16), RJ, bat. Rishi Panwar, RJ, 11-4, 11-7, 8-11, 11-5 ; Aarav Gill, DL, déf. Lakshya Motial (9/16), MH, 11-6, 11-1, 11-4 ; Vivaan Shah, MH, déf. Rajasmin Sharma, UP, 11-6, 11-5, 5-11, 11-7 ; Paarth Ambani, MH, déf. Adith Achpal (9/16), TN, 11-5, 5-11, 11-4, 11-4.

