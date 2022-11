Meyer se dit satisfait du processus de dépouillement des bulletins de vote en Alaska

JUNEAU, Alaska (AP) – Le lieutenant-gouverneur républicain Kevin Meyer a déclaré mercredi qu’il était satisfait du processus de dépouillement des bulletins de vote de l’Alaska et a déclaré qu’il n’était pas prévu de procéder à un audit de comptage manuel à l’échelle de l’État d’une course comme celle qu’il a convoquée il y a deux ans.

Meyer supervise les élections en Alaska et après les élections générales de 2020, il a annoncé des plans pour un audit des votes sur une initiative de vote à l’échelle de l’État qui a été adoptée de justesse. Il a présenté l’audit, effectué après la certification de la course, comme un moyen de répondre aux questions qui avaient été soulevées sur la validité des résultats des élections liées à l’équipement de tabulation des votes utilisé par l’État.

L’audit a confirmé l’adoption de l’initiative, qui a mis fin aux primaires des partis et institué le vote préférentiel lors des élections générales. Les élections de cette année étaient les premières organisées dans le cadre du nouveau processus électoral.

Meyer et la directrice de la Division des élections, Gail Fenumiai, ont tenu un briefing avec les journalistes mercredi, avant les élections de la semaine prochaine. Meyer a déclaré qu’il était “satisfait que le processus fonctionne et qu’il y ait suffisamment de freins et contrepoids en place pour que si quelque chose ne va pas, nous l’attraperons bientôt”.

Dans une interview avec l’Associated Press, Meyer a déclaré qu’avec l’examen de 2020, “nous avons pu montrer aux gens que les machines fonctionnaient correctement”.

Meyer a déclaré qu’il était frustrant de voir les gens obtenir des informations erronées sur les réseaux sociaux ou sur des vidéos en ligne. Il a déclaré que les travailleurs électoraux de l’Alaska “veulent juste une élection juste et honnête, et ils travaillent dur pour y parvenir”.

Meyer devrait quitter ses fonctions plus tard cette année.

Becky Bohrer, L’Associated Press