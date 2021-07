Mexique vs Trinité-et-Tobago – Rapport de match de football – 10 juillet 2021

Le Mexique, favori du tournoi, a tout fait sauf marquer lors d’un match nul 0-0 contre Trinité-et-Tobago lors du premier match du groupe A de la Gold Cup de la CONCACAF au stade AT&T d’Arlington, au Texas, samedi.

Les Mexicains avaient un avantage de 30-4 au chapitre des tirs et le gardien de Trinité-et-Tobago Marvin Phillip a effectué sept arrêts alors que ses coéquipiers n’avaient aucun tir au but. Le Mexique, qui disposait de 82,5% de possession, a également vu un but refusé à la 91e minute pour hors-jeu.

Hirving Lozano a été retiré au début du match en raison d’une blessure à la tête et transporté à l’hôpital. Lozano, qui joue comme ailier de Naples en Serie A italienne, a été projeté au sol à la 11e minute alors qu’il attaquait le but et alors qu’il tombait, sa tête a touché le genou de Phillip.

Le jeu s’est poursuivi alors que Lozano était au sol et Hector Herrera a immédiatement décoché un tir du poteau avant que le jeu ne soit arrêté pendant sept minutes pour s’occuper du joueur touché.

Trinité-et-Tobago célèbre son nul 0-0 contre le Mexique. Tom Pennington/Getty Images

Le Mexique a failli marquer à la 84e minute lorsque Phillip a effectué un arrêt sur une frappe de 30 verges de Jesus Corona.

Les Mexicains étaient si dominants qu’ils ont été crédités de deux autorisations pour le match contre 41 pour Trinité-et-Tobago.

Le match a été temporairement interrompu par l’arbitre aux 87e et 94e minutes en raison de chants homophobes. Deux matches mexicains du tournoi de la Ligue des nations de la CONCACAF le mois dernier ont également été retardés pour la même raison.

Trinité-et-Tobago n’a pas réussi à se qualifier pour la phase finale des qualifications pour la Coupe du monde dans la région de la CONCACAF et ne s’est qualifiée pour la Gold Cup qu’après avoir battu la Guyane française 8-7 aux tirs au but mardi.

Le champion en titre, qui a remporté le tournoi un record à huit reprises depuis sa création en 1991, affronte le Guatemala mercredi au Cotton Bowl de Dallas tandis que Trinité-et-Tobago rencontre le Salvador au Toyota Stadium de Frisco, au Texas.