Mexique vs Pérou – Rapport de match de football – 24 septembre 2022

Le Mexique a entamé le premier de ses deux matches amicaux d’envoi de la Coupe du monde avec une victoire 1-0 sur le Pérou grâce à un but tardif de Hirving “Chucky” Lozano samedi soir.

Devant 62 729 personnes au Rose Bowl de Pasadena, en Californie, El Tri’s chemin éventuel vers une victoire étroite a commencé lentement en première mi-temps. Le Mexique a conservé plus de possession de balle au cours des 45 premières minutes, mais n’a pas réussi à fournir des centres ou des balles suffisamment précis dans le dernier tiers. Le Pérou a finalement gagné en confiance plus tard dans la première mi-temps, mais a également eu des complications pour capitaliser sur ses chances.

Les choses se sont améliorées en seconde période pour le sélectionneur mexicain Gerardo “Tata” Martino et son alignement plus proactif avec l’ajout de remplaçants comme Santiago Gimenez, Uriel Antuna, Andres Guardado et Orbelin Pineda. À la 85e minute et sur un corner, le défenseur Cesar Montes a retourné un centre vers Lozano, qui a parfaitement placé le ballon devant le gardien péruvien Pedro Gallese.

Boosté par son but, le Mexique semblait être le plus proche des deux pour en marquer un autre vers la fin du temps réglementaire, et une fois le coup de sifflet final retenti, Le Tri solidifié un résultat vital 1-0.

“Une victoire est toujours importante, et encore plus contre une équipe aussi difficile”, a déclaré le buteur vainqueur Lozano à TUDN. “Je pense qu’ils ont rendu le match très difficile pour nous.”

Martino a fait l’éloge de Lozano lors de la conférence de presse d’après-match, déclarant qu ‘”il est clair qu’il évolue, non seulement dans la partie footballistique, mais aussi dans la partie professionnelle et dans la partie humaine”.

Hirving Lozano a été le vainqueur du match alors que le Mexique a devancé le Pérou. Photo par Omar Vega/Getty Images

Le résultat est significatif pour l’équipe de la CONCACAF qui a récemment fait face non seulement à un manque de victoires (une seule sur ses cinq précédentes), mais également à des problèmes de blessures pour les joueurs clés. Raul Jimenez des Wolves, Jesus “Tecatito” Corona de Séville, Hector Herrera du Houston Dynamo DP, Jorge Sanchez de l’Ajax et le duo de Monterrey Rogelio Funes Mori et Luis Romo n’étaient pas disponibles. Corona, qui se remet à l’étranger en Espagne, est incertain pour le déplacement au Qatar pour la Coupe du monde.

Avant le deuxième et dernier match amical du Mexique contre la Colombie le 27 septembre au stade Levi’s de Santa Clara, Jimenez, Sanchez, Funes Mori et Romo sont tous prêts à retourner dans leurs clubs respectifs avant le match. Le reste de El Tri’s L’équipe devrait se rendre dans le nord de la Californie pour poursuivre sa préparation à la Coupe du monde.

Contre la Colombie, le Mexique aura pour objectif de continuer à reconstruire l’équipe jusqu’à son apogée au début de l’ère Martino, autrefois offensive et passionnante, vers 2019 et 2020.

“J’ai l’impression qu’il y a quatre ou cinq mois, nous avons commencé à être une équipe beaucoup plus similaire — quels que soient les résultats — beaucoup plus similaire à celle des deux premières années”, a déclaré Martino samedi.

En novembre, deux derniers matches amicaux pré-Qatar sont prévus pour le Mexique contre l’Irak le 9 novembre et

Suède le 16 novembre, les deux se dérouleront en Espagne à l’Estadi Montilivi de Gérone. Ensuite, lors de la Coupe du monde, ils affronteront la Pologne (22 novembre), l’Arabie saoudite (26 novembre) et l’Argentine (30 novembre) en phase de groupes.

Quant au Pérou, il poursuivra sa tournée américaine avec un match amical le 27 septembre contre le Salvador à l’Audi Field de Washington DC, mais ne participera pas à la Coupe du monde après avoir perdu aux tirs au but contre l’Australie lors d’un match intercontinental en juin. .