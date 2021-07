Mexique vs Nigeria – Rapport de match de football – 3 juillet 2021

Jonathan dos Santos a bien saisi sa chance lorsque le Mexique a battu le Nigeria 4-0 samedi. Omar Vega/Getty Images

Le Mexique a battu le Nigeria 4-0 à Los Angeles samedi soir en El Tri’s dernier match de préparation avant la Gold Cup de la CONCACAF la semaine prochaine.

Les buts de Rogelio Funes Mori, Jonathan dos Santos et un doublé d’Hector Herrera ont permis au Mexique de remporter une victoire confortable devant 53 258 fans au Coliseum.

Un Herrera non marqué a ouvert le score pour le Mexique dans les deux minutes suivant le coup de sifflet d’ouverture, tournant dans le coin de Jesus Corona au deuxième poteau.

Moins de 90 secondes plus tard, le Mexique menait 2-0 après que Funes Mori a profité du tir éraflé de Hirving Lozano et a tiré devant le gardien nigérian Stanley Nwabali.

Herrera a ajouté son deuxième à la 52e minute avant que Dos Santos ne termine la soirée avec une arrivée contrôlée à 12 minutes de la fin.

Le Mexique affrontera Curaçao, El Salvador et un qualifié sont dans le groupe A lorsque la phase de groupes de la Gold Cup débutera le 10 juillet. Le groupe B verra les États-Unis, la Martinique, le Canada et un match de qualification ; Le Costa Rica, la Jamaïque, le Suriname et un qualifié sont dans le groupe C ; et Grenade, le Honduras, le Panama et l’invité invité Qatar sont dans le groupe D.

Les deux premières nations de chaque groupe avancent. La finale aura lieu le 1er août à Las Vegas.