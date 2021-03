Uriel Antuna a marqué le vainqueur alors que le Mexique battait les États-Unis à Guadalajara mercredi soir. ULISES RUIZ / AFP via Getty Images

Uriel Antuna a marqué après un cadeau bâclé de Sebastian Soto à la 45e minute alors que le Mexique battait les États-Unis 1-0 à Guadalajara mercredi soir en qualification pour le tournoi olympique de football masculin.

Les deux équipes étaient déjà assurées de passer du groupe A aux demi-finales dimanche. Les États-Unis ont terminé deuxième du groupe B et affronteront le Honduras, à moins que le Canada ne bat le Catrachos dans la finale de jeudi du groupe B.

Le Mexique, champion olympique de 2012, a remporté sa 14e qualification olympique consécutive datant de 2008 et a terminé premier du groupe A.

Les vainqueurs des demi-finales de la région d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale et des Caraïbes obtiennent les deux dernières places dans le peloton des 16 nations pour les Jeux olympiques, qui se joueront du 21 juillet au 7 août à Tokyo, Kashima, Miyagi, Saitama, Sapporo et Yokohama.

L’ailier de Chivas Antuna, qui a passé 2019 en prêt à LA Galaxy de Manchester City, a ramassé un ballon libre à environ 35 mètres du but que Soto a mal frappé un backpass occasionnel après un ballon de Henry Kessler. Antuna a pris plusieurs touches pour garder l’espace de Kessler et Mauricio Pineda avant de couper à l’intérieur et de battre le gardien David Ochoa d’un tir du pied droit pour son deuxième but du tournoi.

Les hommes américains n’ont pas réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de 2012 et 2016, une tendance qui a été suivie par l’échec de l’équipe nationale senior à se qualifier pour la Coupe du monde 2018.

En raison du retard causé par la pandémie du nouveau coronavirus, la FIFA a maintenu l’éligibilité des joueurs nés le 1er janvier 2007 ou après. Chaque équipe olympique peut utiliser trois joueurs joker au-delà de la limite d’âge.

L’entraîneur américain Jason Kreis a apporté six changements à sa formation de départ pour le deuxième match consécutif, donnant à Kessler et Soto leurs premiers départs et réinsérant en insérant Ochoa, Aaron Herrera et les milieux de terrain Hassani Dotson et Djordje Mihailovic, qui ont commencé la première victoire 1-0 contre le Costa Rica. .

Julian Araujo, Pineda en défense centrale et les milieux Andres Perea, Johnny Cardoso et Sebastian Saucedo ont également commencé la victoire 4-0 sur la République dominicaine.

Kreis a effectué un triple remplacement à la 61e minute, insérant Jackson Yueill, Jonathan Lewis et Jesus Ferreira, qui portait un carton jaune dès le premier match et serait suspendu avec un autre. Tanner Tessman est entré dans le 76e pour Hassani Dotson, qui a semblé tourner sa cheville gauche. Dotson a marqué deux fois contre les Dominicains.

Sebastian Jurado a remplacé le gardien mexicain Luis Malagon à la 39e minute après que le partant eut semblé se blesser au poignet lors d’une collision.

Les clubs ne sont pas obligés de libérer des joueurs pour les qualifications olympiques ou les Jeux olympiques, refusant à la plupart des joueurs les plus connus des équipes de tournois.

Dans le premier match du double, le Costa Rica a battu la République dominicaine 5-0 dans un match d’équipes éliminées. Randall Leal du Nashville SC de la Major League Soccer a marqué deux fois, et Manfred Ugalde, Bernald Alfaro et Aaron Salazar ont marqué un but chacun.