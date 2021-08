Mexique U23 vs Brésil U23 – Rapport de match de football – 3 août 2021

Le Brésil a battu le Mexique 4-1 aux tirs au but lors de sa demi-finale olympique de football masculin à Saitama mardi après un match nul 0-0 après prolongation.

Le match était une répétition de la finale olympique de Londres 2012, que le Mexique a remportée 2-1.

Le Brésil, détenteur de la médaille d’or aux Jeux olympiques à domicile en 2016, a eu le meilleur de la première mi-temps, mais la seconde n’a pas été à la hauteur des attentes.

Richarlison a failli gagner en temps normal lorsqu’il a frappé le poteau avec une tête d’un centre de Dani Alves.

Le match s’est prolongé en prolongation et, alors que le Brésil semblait plus susceptible de sortir de l’impasse, le match s’est terminé sans but après 120 minutes et il est allé aux tirs au but.

Dani Alves a marqué le premier penalty du Brésil avant qu’Eduardo Aguirre ne voit son tir au but sauvé. L’attaquant d’Arsenal Gabriel Martinelli a ensuite donné l’avantage au Brésil 2-0 avec un penalty cool et le deuxième effort du Mexique grâce à Johan Vasquez a touché le poteau.

Bruno Guimaraes est intervenu et a mis le Brésil sous contrôle total avant que Carlos Rodriguez n’intègre le Mexique au tableau. Avec un score de 3-1, Reiner savait qu’un but suffirait pour le Brésil et ne s’est pas trompé.