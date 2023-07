Mexique : le corps d’un journaliste disparu retrouvé dans l’État de Nayarit

Un journaliste du journal national mexicain La Jornada a été retrouvé mort dans l’État de Nayarit, sur la côte pacifique, a indiqué la publication.

La Jornada a rapporté samedi que le corps de Luis Martín Sánchez Iñiguez avait été retrouvé à la périphérie de la capitale de l’État, Tepic.

Le bureau du procureur de l’État de Nayarit a signalé que Sánchez Iñiguez, 59 ans, était porté disparu depuis mercredi et a lancé un appel pour le retrouver. Mais le bureau n’a pas immédiatement confirmé l’identification du corps.

L’épouse du journaliste a signalé sa disparition, ainsi qu’un ordinateur et son téléphone portable.

Sánchez Iñiguez a été vu pour la dernière fois à Xalisco, une ville nayarite près de Tepic qui est depuis longtemps liée à la contrebande d’héroïne et d’opium.

Sánchez Iñiguez serait au moins le deuxième journaliste tué au Mexique cette année. L’année dernière a été l’une des plus meurtrières pour les travailleurs des médias mexicains, avec 15 morts.

En février, le photographe de presse José Ramiro Araujo a été poignardé et battu à mort dans l’État frontalier nord de Basse-Californie. La police a ensuite arrêté deux jeunes sur une plage près du lieu de l’attaque qui, selon eux, avaient un couteau et des taches de sang sur leurs vêtements. Les suspects font face à des accusations d’homicide et de vol qualifié.

Il y a moins de deux semaines, Hipólito Mora, un justicier croisé contre les cartels de la drogue mexicains, a été tué dans une embuscade plus au sud, dans l’État de Michoacán frappé par la violence.

Des séquences vidéo publiées sur les réseaux sociaux ont montré l’épave en feu de ce qui a été identifié comme étant le véhicule de Mora à La Ruana, la communauté rurale où il vivait.

Fin juin également, des explosifs ont été lancés sur un poste de police de l’État du Chiapas, dans le sud du pays, à la suite de l’enlèvement de 14 employés de la police sous la menace d’une arme à feu sur une autoroute locale dans une bataille de territoire entre des cartels pour le contrôle du trafic de drogue et d’immigrants dans l’État, qui borde Guatemala.